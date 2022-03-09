Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti

Şarkıcı Marilyn Manson'ın eski nişanlısı Evan Rachel Wood yeni iddialar ortaya attı. Wood, Manson'ın kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini ileri sürdü.

Haberler 09.03.2022 - 15:51

Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti - 1

Oyuncu Evan Rachel Wood, eski nişanlısı Marilyn Manson'ın 2007'de çıkardığı Heart-Shaped Glasses şarkısının klip çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.


Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti - 2

Wood, Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini ileri sürdü.


Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti - 3

Bu durumun ilişkileri süresince devam ettiğini belirten Wood, uyuşturucu ve uyku ilaçlarının yarattığı bu bilinçsizlik anlarını Manson'ın taciz etmek için kullandığını sözlerine ekledi.


Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti - 4

Evan Rachel Wood "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" diye konuştu.


Evan Rachel Wood'dan eski nişanlısı Marilyn Manson'a: Uyku ilacı vererek taciz etti - 5

Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını dile getirdi.

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