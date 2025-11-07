Evde hamsi pişirmenin püf noktası: 25 yıllık balıkçı sırrı açıkladı

Kır, tavada balık yapmak için az yağ kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hamsinin pişme süresi 6 dakikadır. Daha az pişmiş isteyenlere veya daha kızarmış sevenlere göre değişir ama ortalaması 6 dakikadır. Balığın pişip pişmediği zaten görülüyor. Pişince çeviriyorsunuz. Sonrası gayet kolay. Balığa az yağ konulmalı. Bazı hanımlarımız bol yağ koyuyorlar. Onu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Az yağ konulursa zaten balığın yağı da çıkacaktır.''