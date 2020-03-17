Evde midilli besleyen Arnold Schwarzenegger: Restorana gitmeyin, evde yiyin

Terminatör’ün yıldızı usta oyuncu Arnold Schwarzenegger sosyal medyadan corona uyarısı yaptı. Evde midilli besleyen usta oyuncu, "Restorana gitmeyin, artık restoran yok. Unutun ve evde yiyin" ifadelerini kullandı.

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17.03.2020 - 08:17

Arnold Schwarzenegger, takipçilerine çok ihtiyaç duydukları bir moral konuşması yaptı. 72 yaşındaki Schwarzenegger, iki evcil midillisine havuç yedirirken hayranlarına evde kalmaları ve kendilerini tecrit altına almaları konusunda çağrıda bulundu.







Mutfak masasında oturan Schwarzenegger, “Önemli olan evde kalmanız çünkü şu anda sokağa çıkma yasağı var” dedi.







Schwarzenegger, midillileri sıkıca bağrına basmadan önce, “Sadece Whiskey ve Lulu’yla bir şeyler yiyip, iyi vakit geçirip eğleniyoruz” diye konuştu.

Schwarzenegger, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle de 72 yaşındaki birinin. 65 yaş üstündeyseniz Kaliforniya eyaletinde artık evinizden çıkmanıza izin verilmiyor, bu yüzden evde kalmalısınız."







"Biz de böyle yapıyoruz. Restoranlara gitmiyoruz, burada artık böyle yerlere gitmiyoruz. Artık restoran yok, bunu unutun. Buluşmalar, spor salonları yok. Evde kalıyorsunuz."