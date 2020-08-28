Evde Tek Başına filmiyle hafızalara kazınan Macaulay Culkin kimdir? (Macaulay Culkin filmleri)

Ama ‘para her zaman mutluluk getirmez’ kuralı burada işledi ve Culkin, küçük yaşta bir dolu sorunla boğuşmak zorunda kaldı. Hem şöhret hem para onun ve yakınlarının başını fazlasıyla döndürmüştü. Hiç evlenmemiş olan anne ve babası bu kez gerçekten ayrılıp, 17 milyon dolarlık serveti paylaşmak için birbirlerine girdi. Servetin kontrolü, yapılana kadar babası Kit’e verildi. 1996 yılında Macaulay, rüştünü ispat edinceye kadar hiç bir filmde rol almayacağını açıkladı. Bir an önce büyüme sancıları çeken Culkin, 17 yaşında ayrı bir eve taşındı.