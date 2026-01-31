Evde Tek Başına'nın yıldızı Catherine O’Hara hayatını kaybetti. Macaulay Culkin'den veda

Öte yandan Catherine O'Hara 2021 yılında nadir görülen bir sağlık sorunu olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim, Situs İnversuslu Dekstrokardi hastalığına sahip olduğunu yani kalbinin sağ tarafta ve diğer iç organlarının da ters konumda olduğunu açıklamıştı.

Yaptırdığı rutin tüberküloz testi sırasında bu durumu öğrendiğini anlatan O'Hara, doktor kalbinin sağ tarafta olduğunu ve organlarının ters döndüğünü söylediğinde şaşkına dönüp kardeşlerinde de benzer bir durum olup olmadığını düşündüğünü ifade etmişti.