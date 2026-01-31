Evde Tek Başına'nın yıldızı Catherine O’Hara hayatını kaybetti. Macaulay Culkin'den veda
31.01.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
"Evde Tek Başına"nın yıldızı Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Macaulay Culkin de filmde annesine hayat veren ünlü isme duygusal satırlarla veda etti.
"Evde Tek Başına", "Schitt's Creek", "Beterböcek", "The Studio" gibi yapımlarla tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Son olarak eylül ayında Emmy Ödülleri'nde kamuoyu karşısına çıkan Catherine O'Hara, Los Angeles'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
Catherine O'Hara'nın vefatı Hollywood dünyasını da yasa boğdu. Evde Tek Başına'nın Kevin'ı Macaulay Culkin de filmde annesini oynayan ünlü isme duygusal bir paylaşımla veda etti.
"ZAMANIMIZ OLDUĞUNU SANIYORDUM"
Catherine O'Hara ile filmden ve 2023 yılından fotoğraflarını paylaşan Culkin, "Anne. Zamanımız olduğunu sanıyordum. Daha fazlasını istedim. Yanındaki sandalyeye oturmak istedim. Seni duydum ama söyleyecek çok şeyim vardı. Seni seviyorum. Sonra görüşürüz" ifadelerini kullandı.
YILLARDIR SÜREN DOSTLUK
Catherine O'Hara, "Evde Tek Başına" serisinin ilk iki filminde Culkin'in canlandırdığı Kevin karakterinin annesini oynadı. O'Hara ile Culkin'in yakın dostluğu sürdü.
Macaulay Culkin, 2023'te Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olurken Catherine O'Hara onu yalnız bırakmamıştı.
O'Hara törendeki konuşmasında "Seni evde bir kez değil, iki kez bırakan sahte anneni de bu törene dahil ettiğin için teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum" demişti.
NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI
Öte yandan Catherine O'Hara 2021 yılında nadir görülen bir sağlık sorunu olduğunu açıklamıştı.
Ünlü isim, Situs İnversuslu Dekstrokardi hastalığına sahip olduğunu yani kalbinin sağ tarafta ve diğer iç organlarının da ters konumda olduğunu açıklamıştı.
Yaptırdığı rutin tüberküloz testi sırasında bu durumu öğrendiğini anlatan O'Hara, doktor kalbinin sağ tarafta olduğunu ve organlarının ters döndüğünü söylediğinde şaşkına dönüp kardeşlerinde de benzer bir durum olup olmadığını düşündüğünü ifade etmişti.