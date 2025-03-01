Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır?

KADINLAR TERAVİH NAMAZI CAMİDE KILINIR MI?

Kadınların camide teravih namazı kılması mümkündür ve dinen yasaklanmış bir durum yoktur. Hz. Peygamber döneminde de kadınlar cemaatle kılınan namazlara katılmıştır. Camide kılınan teravihin manevi atmosferinden faydalanmak isteyen kadınlar, yatsıdan sonra rahatlıkla cemaate iştirak edebilir. İslam kültüründe, kadının evinde kıldığı namazın daha faziletli görüldüğüyle ilgili bazı görüşler vardır. Bu görüş, mahremiyet ve rahat bir ibadet ortamını esas alır. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Kadın dilerse camide de kılabilir. Önemli olan, Ramazan gecelerini bu değerli ibadetle ihya etmektir. Tercih kişiden kişiye değişebilir.





TERAVİH NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

TERAVİH NAMAZI TEK BİR NİYETLE KILINIR MI?

Teravih namazı, cemaatle kılınması tavsiye edilen bir ibadettir; ancak tek başına kılmak da mümkündür ve geçerlidir. Camide imam eşliğinde kılmak, hem sevabın artmasına hem de toplu ibadetin manevi havasına katılmaya vesile olur. Fakat iş, sağlık durumu veya başka mazeretlerle cemaat bulunamazsa, tek başına kılarak da sünnet sevabına ulaşılır. Tek başına kılarken aynı usule göre, yatsı sonrasında niyet edilir ve ikişer veya dörder rekâtta bir selam verilerek devam edilir. Toplam 20 rekât veya kişinin gücüne bağlı olarak daha az kılınabilir. Bu şekilde Ramazan gecelerinin bereketinden yararlanmak mümkündür.Teravih namazı toplam 20 rekâttan oluştuğu ve genellikle bölümler halinde kılındığı için niyet konusuna dair farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bazı âlimler, başta bir kere niyet etmenin bütün teravihi kapsadığını söyler. Bu görüşe göre teravih aslında tek bir nafile namaz gibidir ve arada selam verilmesi namazı bölmez. Diğer bazı âlimler ise, her selamla namazdan çıkıldığı için yeniden niyet etmenin daha doğru olduğunu belirtir. Günümüzdeki uygulamaların çoğunda her iki rekâtta ya da dört rekâtta bir tekrar niyet etmek önerilir. Böylece hiçbir rekâtın niyetsiz kalmaması sağlanır.