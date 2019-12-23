Evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

SUNUM DA LEZZET KADAR ÖNEMLİ

Masada bulunan yemeklerin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Sunum kötüyse, dünyanın en lezzetli yemeği bile masada kalabilir. İyi bir sunum için sofrada renk uyumu yakalamaya dikkat etmek gerekir. Açık renk masa örtüsüne koyu renkli tabak altı servisler ya da tam tersi bir kombinasyon uygulanabilir. Masanın üzerine yılbaşı ruhuna uygun parlayan renkli yıldızlar, küçük çam kozalakları eklenebilir.