Evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

Yılbaşı gecesini evde aile ve dostlarla geçirmenin keyfi bir başkadır. Sofra başında uzun saatler süren keyifli sohbetler, yeni yıla mutlu girmenin garantisi gibidir. Peki ama yılbaşı sofrası hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? İşte, işe yarar yılbaşı sofrası tüyoları...
Yılbaşı gecesi yemeği uzun solukludur. Dolayısıyla yemek çeşidinin bol tutulması önemli. Sofranın zengin olması, değişik harmonilerden oluşmuş tatların bir araya gelmesi, keyifli bir gecenin anahtarı niteliğindedir. Ama dikkat, porsiyonları küçük tutmak gerektiğini unutmayın! Yemeği fazla kaçırmak, eğlencenin tadını kaçıracağından bol çeşitli küçük porsiyonlar tüm misafirler için uygun olacaktır.
Yemek masasındaki çeşitlilik artınca haliyle servis malzemelerinin sayısı da artar. Yiyeceklerin sergilendiği alanşla yemek tabakları arasındaki mesafeyi iyi ayarlamak gerekir. Fazla sıkışıklık hareket alanını kısıtlayacağından, keyifli bir sohbet için de sıkıntı yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için masanın sergi alanına yemek çeşitlerinden küçük ölçekli miktarlarda getirmek, bittikçe üzerine eklemek kullanışlı bir yol olabilir.
Yılbaşı gecelerinde tercihe göre alkol tüketimi olabilir. İçeceklerin yiyeceklerle uyumlu olması önemlidir. Örnek olarak beyaz etle beyaz şarap, kırmızı etle kırmızı şarap en bilinen eşleşmedir. Beyaz şarap servis edilirken, şarabın soğukluğunu kaybetmemesi için soğuk bardağın 3’te 1’inin, kırmızı şarap servis edilirken de oda ısısında bardağın yarısına kadar doldurulmasına dikkat edilmelidir.
Yılbaşına hazırlanırken bir gün önceden yapmanız gereken en önemli şey, bol miktarda buz depolamak. Evde yeteri kadar buz bulunduğundan emin olmanız, yılbaşı gecesinde rahat etmeniz anlamına gelir.
Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında “tatlı yiyelim tatlı konuşalım” geleneğinden gelen insanların geceyi tatlısız tamamlamaları düşünülemez. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılar önerilmez. Sütlü tatlılar, meyve özlerinden yapılan sorbeler hafif seçenekler olabilir. Yemek sonrası çay, kahve ikramına geçilecekse makaronlar, petifür denilen küçük tatlılar iyi birer eşlikçi olabilir.
Masada bulunan yemeklerin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Sunum kötüyse, dünyanın en lezzetli yemeği bile masada kalabilir. İyi bir sunum için sofrada renk uyumu yakalamaya dikkat etmek gerekir. Açık renk masa örtüsüne koyu renkli tabak altı servisler ya da tam tersi bir kombinasyon uygulanabilir. Masanın üzerine yılbaşı ruhuna uygun parlayan renkli yıldızlar, küçük çam kozalakları eklenebilir.
Masadaki renk seçimine göre şamdanlar ve mumlarla yılbaşı sofrasına özenli bir hava vermek mümkün. Masanın tam ortasına özel yılbaşı aranjmanı yapılmış bir çiçekle de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Masanızla uyumlu olarak sandalyelerinizi kurdelelerle süsleyebilirsiniz.