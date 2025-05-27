Evden çıkma korkusu: Agorafobiyi tetikleyen 4 etken

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi, kişinin kaçmasının zor olabileceği ya da bir panik atağı sırasında yardımın kolayca sağlanamayacağı ortamlarda bulunmaktan endişe etmesi olarak tanımlanıyor. Bu durumu yaşayan kişiler; çaresizlik ya da utanma hissi yaşayabileceği yerlerden kaçınmak için evden çıkmamayı tercih edebiliyor.

Zamanla gelişen bu kaçınma davranışları, kişiyi ciddi anlamda izole edebilir. Agorafobi, kişinin işe gitmesini, sosyal ortamlarda bulunmasını ya da seyahat etmesini neredeyse imkânsız hale getirebilir. Hatta markete gitmek gibi basit görevler bile büyük zorluk haline gelebilir.