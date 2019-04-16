Evliliğe haftalar kala bebek müjdesi (Eser Yenenler & Berfu Yıldız)
Nişanlısı Berfu Yıldız ile 9 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler baba oluyor.
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Berfu Yıldız, Eser Yenenler nişanlandıktan sonra check-up için gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.
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2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yıldız ve Yenenler, üç gün önce de aile arasında yapılan törenle nikah masasına oturdu.
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Milliyet'in haberine göre9 Haziran’da kır düğünüyle evlenecek ikili, düğün tarihinde değişiklik yapmayarak, hazırlıklarını sürdürüyor.
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Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan çok korkuyoruz, o yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Haziran ayında, güzel bir havada kır düğününü gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.