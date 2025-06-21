Evliliğinizi mahvedebilecek sessiz katil: İlişkileri yavaş yavaş öldürüyor
Gündelik hayatın koşuşturması arasında, farkında olunmadan ilişkilere sızan bazı davranışlar, evlilikleri derinden yaralayabilir. Uzmanlara göre kızgınlık biriktirmek, sosyal medyayı ilişkiye tercih etmek veya sürekli eleştiri yöneltmek, dikkat edilmediğinde bir ilişkiyi yavaş ama etkili şekilde aşındırabilir.
İlişkide biriken duyguların paylaşılmaması, zamanla görünmez bir duvara dönüşüyor. Kızgınlıkların dile getirilmeden bastırılması, pasif agresif tepkilere, mesafeye ve patlamalarla sonuçlanabilecek bir birikime neden oluyor.