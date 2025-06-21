Evliliğinizi mahvedebilecek sessiz katil: İlişkileri yavaş yavaş öldürüyor

ELEŞTİRİ, KARŞILAŞTIRMA

İletişim dili de ilişkiye yön veren kritik bir etken. Partnerlerin sıkça birbirlerinin eksik yönlerine odaklanması veya şakayla bile olsa devam eden eleştirileri yöneltmesi, uzun vadede özgüveni zedeliyor. Bununla birlikte, gündelik jestlerin takdir edilmemesi de ilişkiye zarar veren bir diğer tehdit. Basit bir “teşekkür” bile, partnerin kendisini değerli ve görünür hissetmesine katkı sunuyor. Karşılaştırma ise ilişkiye kalıcı güvensizlikler kazandırabiliyor.





