Evlilik öncesi psikolojik hazırlık: Birlikte yol almanın zeminini güçlendirmek
Evliliğe hazırlanan çiftler çoğunlukla düğün detaylarına, davetli listelerine ya da gelecekteki yaşam planlarına odaklı olabiliyor. Ancak bu süreçte göz ardı edilebilen ve çok da önemli olabilen bir başka konu: Çiftlerin Psikolojik Hazırlığı. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Evlilik, yalnızca iki kişinin sevgisini değil; aynı zamanda geçmiş deneyimlerini, değerlerini, alışkanlıklarını ve kimi zaman kırılganlıklarını da bir araya getirebiliyor. Bu nedenle evlilik öncesinde çiftlerin bireysel ve ilişkileri üzerine psikolojik farkındalık geliştirmeleri, evlilik süreci için ilişkide daha dengeli bir başlangıca destek olabiliyor. ‘’Birlikte nasıl daha iyi yol alabiliriz?” sorusuna yanıt arama fırsatı sunabiliyor.