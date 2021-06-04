Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok

Uzun süredir İspanya’nın Ibiza adasında sevgilisi ile tatilin keyfini doyasıya çıkaran bir çocuk annesi Subaşı, dün aldığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçtu.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Evlilik teklifi aldığı 2 Haziran 2021 tarihini not eden Subaşı, "Dünyadaki en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an. Duygularımı anlatacak kelime yok" notunu yazdı.