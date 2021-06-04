Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi sonrası romantik karelerini ve duygularını Instagram hesabından paylaştı.

04.06.2021 - 06:39

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 1
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, hamilelik iddialarına noktayı koyduktan sonra evlilik teklifiyle gündemde.

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 2
Uzun süredir İspanya’nın Ibiza adasında sevgilisi ile tatilin keyfini doyasıya çıkaran bir çocuk annesi Subaşı, dün aldığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçtu.
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 3
Mohammed Alsaloussi'un evlilik teklifini kabul eden 30 yaşındaki Instagram fenomeni, romantik karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 4

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 5
Evlilik teklifi aldığı 2 Haziran 2021 tarihini not eden Subaşı, "Dünyadaki en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an. Duygularımı anlatacak kelime yok" notunu yazdı.
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 6
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 7
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 8
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 9
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok - 10

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