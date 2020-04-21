Evlilikler de online olarak gerçekleşecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde corona virüs salgınından en fazla etkilenen New York kentinde nikah ve evliliklerin online olarak görüntülü uygulamalar üzerinden yapılması yasal hale geldi. New York'ta salgının yayılmasını önlemek için düğün gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler yasaklandı. Evlilik işlemleri için karantina uygulamasının kaldırılmasını bekleyen New Yorklu çiftler, yeni kararnameyle birlikte görüntülü konuşma hizmeti veren uygulamalar aracılığıyla dünyaevine girebilecek. Alınan kararı basın toplantısında duyuran New York Valisi Andrew Cuomo, "Evlenmemek için mazeret kalmadı" ifadelerini kullandı. Evlilik gerçekleşmesi için damat, gelin ve nikah şahitlerinin video konferans yayınına katılmaları zorunlu olacak. Dünyanın birçok ülkesinde kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dijital ortama taşıdığı dönemde önceden kaydedilerek yapılan nikah işlemleri ise geçerli sayılmayacak.