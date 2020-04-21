Evlilikler de online olarak gerçekleşecek

New York'ta salgının yayılmasını önlemek için düğün gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler yasaklandı.

Evlilik gerçekleşmesi için damat, gelin ve nikah şahitlerinin video konferans yayınına katılmaları zorunlu olacak.

Dünyanın birçok ülkesinde kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dijital ortama taşıdığı dönemde önceden kaydedilerek yapılan nikah işlemleri ise geçerli sayılmayacak.