Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing

Phone” (telefon) ve “snubbing” (küçümseme) kelimelerinin birleşiminden oluşan phubbing, bir kişiyle konuşurken dikkatin telefona kayması anlamına geliyor. Southampton Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre, bu davranış zamanla partnerin kendini değersiz hissetmesine neden olabiliyor.



Çalışmada, ilişkisi olan 196 yetişkin 10 gün boyunca günlük tutarak partnerlerinin ne sıklıkla phubbing yaptığını, buna nasıl tepki verdiklerini ve hislerini paylaştı. Bulgular, özellikle bağlanma kaygısı yüksek olan bireylerin bu duruma daha hassas tepki verdiğini ortaya koydu.





