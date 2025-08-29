Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing

Evlilikte ayrı yataklarda uyumaktan tartışmalarda ortak noktada buluşmaya kadar pek çok yöntem önerilirken, uzmanlar ilişkileri tehdit eden yaygın bir alışkanlığa dikkat çekti: “Phubbing.”

Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing - 1

Phone” (telefon) ve “snubbing” (küçümseme) kelimelerinin birleşiminden oluşan phubbing, bir kişiyle konuşurken dikkatin telefona kayması anlamına geliyor. Southampton Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre, bu davranış zamanla partnerin kendini değersiz hissetmesine neden olabiliyor.

Çalışmada, ilişkisi olan 196 yetişkin 10 gün boyunca günlük tutarak partnerlerinin ne sıklıkla phubbing yaptığını, buna nasıl tepki verdiklerini ve hislerini paylaştı. Bulgular, özellikle bağlanma kaygısı yüksek olan bireylerin bu duruma daha hassas tepki verdiğini ortaya koydu.


YAŞAM HABERLERİ

Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing - 2

Araştırma ekibinden Dr. Claire Hart, “Herkes phubbing’i sinir bozucu buluyor. Küçük gibi görünse de bu davranışlar birikerek kişinin daha az değerli olduğu hissini güçlendirebilir” dedi.

Katılımcılar, phubbing’e maruz kaldıkları günlerde daha fazla depresif ruh hali, düşük öz saygı ve öfke yaşadıklarını belirtti. Yüksek bağlanma kaygısı olan kişiler ise çoğu zaman arkadaş ve aileleriyle daha fazla iletişim kurarak bu duruma karşılık verdi.


Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing - 3

Araştırmacılardan Dr. Kathy Carnelley, “Bu kişiler eşlerinden uzaklaştıklarında başkalarıyla bağlantı kurarak onay arıyor. Bu kısa vadede rahatlama sağlasa da olumsuz etkileşimlerin artmasına yol açabiliyor” diye konuştu.

Öte yandan, bağlanma kaçınması yüksek olan bireylerin, yani yakınlıktan rahatsızlık duyan kişilerin, phubbing’e karşı daha az tepki verdiği ve partnerleriyle yüzleşmekten kaçındığı gözlemlendi.


Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing - 4

Uzmanlar, ilişkilerde phubbing’in bilinçaltı bir alışkanlık olsa da önlenebileceğini vurguluyor. Telefonu yemek saatlerinde veya yatmadan önce uzaklaştırmak, sınırları konuşarak belirlemek ve telefonu kontrol etmek gerektiğinde açıklama yapmak ilişkinin sağlığına katkı sağlayabilir.


Evlilikleri bitiren alışkanlık: Phubbing - 5

Dr. Hart, “Phubbing yapmak kötü bir partner olduğunuz anlamına gelmez. Ancak telefonunuzu kenara koymak, partnerinize verdiğiniz değeri göstermek için güçlü bir adımdır” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER