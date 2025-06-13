Evlilikte aşkı tekrar canladırmanın yolu var mı? İşte 5 net ipucu
Günümüzde evlilikler de eskisinden daha karmaşık bir hâl aldı. Her ilişki zaman içinde farklı mevsimlerden geçer: Kahkaha ve güçlü bağlarla dolu güzel dönemler yaşanır; ardından her şeyin uzaklaştığı ya da rutine dönüştüğü zor zamanlar gelir. İş, sorumluluklar, stres ve ebeveynlik gibi etkenler zamanla çiftlerin duygusal olarak birbirinden uzaklaşmasına neden olabilir.
Bu nedenle, evliliğinizde sevgiyi tazelemek ve eşinizle olan ilişkinizi yeniden canlandırmak için bazı basit ama etkili ipuçlarını sizinle paylaşıyoruz.
KALİTELİ ZAMAN
Birlikte kaliteli zaman geçirmek, partnerinizle yeniden bağ kurmanın en etkili yollarından biridir. Haftada en az bir günü veya akşamı sadece birbirinize ayırmayı alışkanlık haline getirin; böylece siz ve partneriniz hiçbir dikkat dağıtıcı unsur olmadan zaman geçirebilirsiniz.