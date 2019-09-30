Ewan McGregor'ın kızı Clara McGregor'dan tecavüz itirafı

1 İskoç oyuncu Ewan McGregor'ın model kızı tecavüze uğradığını ve madde bağımlılığı ile ilgili itiraflarını yayımladı.

2 23 yaşındaki Clara McGregor, Instagram hesabından yayımladığı itirafında akıl sağlığından bahsetmek istediğini belirterek; "Bazı akıl sağlığı sorunlarımdan o kadar utandım ki, arkadaşlarına söylemek bile istemedim" dedi.







3 4 yaşından beri anksiyete ile mücadele ettiğini, çocuk yaşta terapiye gitmeye başladığını belirten Clara, yapılan terapi ve psikanaliz için minnettar olduğunu söyledi.

4 Geçmiş travmaları ile ilgilendiğini, bazılarını ise yakınlarda yaşadığından bahseden Clara, aksiyetesinin yaşamını olumsuz etkilediğini ve hayatını istediği gibi yaşayamadığını söyledi.







5 Clara, "Bir doktor bana 'Bu şekilde yaşamak zorunda değilsin' dedi. Haklıydı. Bir kafesteydim ve halen çıkmak için ve ilaç bağımlılığı için mücadele veriyorum. 110 gündür ilaç kullanmadığım için gururluyum " diye konuştu.





6 Clara ayrıca tecavüze uğradığını şu sözlerle açıkladı: "Bana yapılmasına izin verdiğim cinsel istismardan utanıyordum. Gözümdeki morluklar ve adamın bana saldırmasından dolayı kendimi suçladım. Ama şimdi bu gücü yeniden kazanıyorum. Bağımlılık tedavi merkezine gittim. Orada tanıştığım muhteşem insanlar hayatımı değiştirdi."