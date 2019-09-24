Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımı belli oldu
ntv.com.tr
Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı. Exatlon Cup 2019'da hangi ülkeler yarışacak? Exatlon Cup 2019'da hangi yarışmacılar yarışacak?
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1Dominik’te düzenlenecek Exatlon Cup'a Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Romanya takımları katılacak.
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ACUN ILICALI AÇIKLADIAcun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Dominik’te 4 ülkenin yarışacağı Exatlon Cup’a katılacak Türk takımının kadrosu yola çıktı. Gönülden başarılar diliyoruz" sözleriyle yeni yarışmayı ve yarışmacıları açıkladı.
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EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMIEzatlon Cup 2019'a katılacak Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.
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