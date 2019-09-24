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Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımı belli oldu

ntv.com.tr

Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı. Exatlon Cup 2019'da hangi ülkeler yarışacak? Exatlon Cup 2019'da hangi yarışmacılar yarışacak?

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    Dominik’te düzenlenecek Exatlon Cup'a Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Romanya takımları katılacak.
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    ACUN ILICALI AÇIKLADI

    ACUN ILICALI AÇIKLADI
    Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Dominik’te 4 ülkenin yarışacağı Exatlon Cup’a katılacak Türk takımının kadrosu yola çıktı. Gönülden başarılar diliyoruz" sözleriyle yeni yarışmayı ve yarışmacıları açıkladı.
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    EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI

    EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI
    Ezatlon Cup 2019'a katılacak Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.
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