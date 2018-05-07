Eypio: Çukur'un şarkıları sokağın müziği (Çukur'a damga vuran şarkılar)

1 Eypio - Gömün Beni Çukura

Eypio dizide çalan şarkılar için şu açıklamayı yaptı: Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı.