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Eypio: Çukur'un şarkıları sokağın müziği (Çukur'a damga vuran şarkılar)

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisi farklı konusuyla dikkat çekiyor. Çukur'un çekimlerinin yapıldığı Balat semti ziyaretçi akınına uğrarken dizide çalan şarkılarda müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin Gömün Beni Çukura isimli parçasını yapan Eypio, "Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor. İşte Çukur dizisine damga vuran şarkılar...

  • 1

    Eypio - Gömün Beni Çukura

    Eypio - Gömün Beni Çukura
    Eypio dizide çalan şarkılar için şu açıklamayı yaptı: Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı.
  • 2

    Gazapizm - Heyecanı Yok

    Gazapizm - Heyecanı Yok
  • 3

    Ceylan Ertem - Zalım

    Ceylan Ertem - Zalım
  • 4

    Ceza - Türk Marşı

    Ceza - Türk Marşı
  • 5

    Musa Eroğlu - Mihriban

    Musa Eroğlu - Mihriban
  • 6

    Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur

    Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur
  • 7

    Melek Mosso - Hiç Işık Yok

    Melek Mosso - Hiç Işık Yok
  • 8

    Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

    Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
  • 9

    Allame - Kısır Döngü

    Allame - Kısır Döngü
  • 10

    Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar

    Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar
  • 11

    Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda

    Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda
  • 12

    Can Güngör - Yalnız Ölmek

    Can Güngör - Yalnız Ölmek
  • 13

    Ümit Besen - Nikah Masası

    Ümit Besen - Nikah Masası
  • 14

    Replikas - Yaş Elli

    Replikas - Yaş Elli
  • 15

    Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

    Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
  • 16

    Ali Baran - Mihriban

    Ali Baran - Mihriban
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