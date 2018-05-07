Eypio: Çukur'un şarkıları sokağın müziği (Çukur'a damga vuran şarkılar)
Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisi farklı konusuyla dikkat çekiyor. Çukur'un çekimlerinin yapıldığı Balat semti ziyaretçi akınına uğrarken dizide çalan şarkılarda müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin Gömün Beni Çukura isimli parçasını yapan Eypio, "Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor. İşte Çukur dizisine damga vuran şarkılar...
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Eypio - Gömün Beni Çukura
Eypio dizide çalan şarkılar için şu açıklamayı yaptı: Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı.