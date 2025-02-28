Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
Ezan vakti, imsakın başladığını gösterir. Bu vakitten sonra su dahil herhangi bir şey tüketmek, oruç kurallarına aykırı kabul edilir. Sabah ezanı duyulur duyulmaz yeme ve içme kesilmesi gerekir.
EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?Eğer ezan okunmaya başladığı sırada su içilmeye devam edilirse oruç bozulmuş sayılır. Bir yudum su dahi olsa bu kural değişmez. Çünkü imsak saatinden itibaren yeme ve içme tamamen durmalıdır. İslam kaynaklarında ve Diyanet’in açıklamalarında bu hüküm nettir. Ezan esnasında ağza alınan suyun yutulması, orucun bozulmasına yol açar. Oruç geçersiz olduğu için daha sonra kaza etme zorunluluğu ortaya çıkar. Bu yüzden ezan başladı mı, su içmeye anında son verilmelidir. Böylece orucun şartları eksiksiz korunmuş olur.
SABAH EZANI OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Sabah ezanı, imsak vaktinin başladığını duyurur. Bu saatten itibaren oruçlu kimse ağzına su dahil hiçbir şey almamalıdır. Ezan okunurken su içmek, orucun temel şartını ihlal ettiği için geçersizliğe sebep olur. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda net bilgi verir ve ezanla birlikte yeme içmenin kesilmesi gerektiğini hatırlatır. Ezan sürerken birkaç yudum su almak bile orucu bozar. Bu durumda kişinin o günü oruçlu geçirmesi mümkün olmaz ve kaza etmesi gerekir. Ezan başlayınca eldeki bardağı bırakmak, iman hassasiyetinin gereğidir. İmsak girdiği anda artık gün boyu su içmekten sakınmak lazımdır. Bu hassas vakte dikkat edenler, oruç ibadetini doğru şekilde yerine getirmiş olur.
SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Sahur, imsak vaktinden önce yapılır ve ezan başladığında artık oruç zamanı gelmiştir. Ezan esnasında su içmeye devam eden bir kişi, orucun sınırını aşmış olur. Çünkü imsak girdikten sonra yeme ve içme yasaklanır. Diyanet’in açıklamalarına göre, sahur süresi bittiğinde yutulan su bile orucu bozar. İnsanlar bazen ezan bitene kadar içilebileceğini zanneder. Oysa ki ezan başlar başlamaz bardağı bırakmak gerekir. Bu durum, orucun sıhhatini korumak için önemlidir. Eğer ezan okunurken su içilmişse, oruç geçersiz sayılır. Daha sonra bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Bu kural Ramazan orucunun temel prensibidir. Bu şekilde sahur vaktinin son anına gereken özen gösterilmiş olur.
İMSAK VAKTİNDE EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
İmsak vakti, tan yerinin ağarmasıyla orucun başladığı vakittir. Genellikle sabah ezanı da bu vakitle eş zamanlı okunur. Ezan okunduğunda imsak girdiği kabul edildiğinden, su içmek gibi eylemler orucu geçersiz kılar. Çünkü oruç, fecrin doğuşundan güneş batışına kadar yeme ve içmeden uzak durmaktır. Ezan okunurken su içmek, o günkü oruç ibadetinin hükümsüz kalmasına yol açar. Kişi istemeden de olsa bu hatayı yaparsa günahkâr olmayabilir, ancak oruç bozulduğu için kaza etmesi gerekir. İslam âlimlerinin görüşü bu konuda açıktır: Ezan sesi duyulduğu anda su dahil herhangi bir şey tüketmekten vazgeçmek zorunludur. Böylelikle oruç, vakti içinde eksiksiz şekilde tutulur.