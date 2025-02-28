Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Evet, sabah ezanı vaktinde su içen kişi orucunu bozduğu için kaza etmesi gerekir. Kaza, bozulmuş veya tutulmamış bir orucun yerine, başka bir gün aynı orucu tutmak anlamına gelir. Diyanet’in fetvalarına göre, ezan başladığı anda bir yudum bile su içmek, orucun geçerli olmasını engeller. Bu yüzden o günü oruçlu saymak mümkün olmaz. Kişi farkında olarak ya da dalgınlıkla içmiş olsun, sonuç değişmez: O oruç bozulmuştur. Daha sonra bu güne ait orucu yeniden tutmak gerekir. Bu ibadet sorumluluğu Ramazan’dan sonra yerine getirilir. Böylece oruç borcu ödenmiş ve ibadet tamamlanmış olur. Bu yaklaşım, dinin kaza konusundaki açık hükmüne dayanmaktadır.



EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

BİLMEDEN EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

YANLIŞLIKLA EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Ezanla birlikte su içmek, orucu bozsa da genellikle kefaret orucu gerektirmez. Kefaret, Ramazan’da kasıtlı ve bilinçli biçimde orucu bozma durumunda devreye girer. Sabah ezanı sırasında birkaç yudum su içme eylemi çoğu zaman bilgi eksikliği veya yanlışlıkla gerçekleşir. Diyanet ve pek çok âlime göre, bu durumda sadece bir günlük kaza orucu yeterlidir. Çünkü kasıtlı bir ihlal sayılmaz. Ancak kişi, imsak vaktinin girdiğini bildiği halde bilerek su içerse farklı yorumlar olabilir. Bazı görüşlerde bu davranışın kefareti gerektirdiği belirtilir. Fakat genel kabul, ezan vakti su içilmesi durumunda kefaret yerine kaza orucunun yeterli olduğu yönündedir. Böylece oruç borcu telafi edilmiş olur.Evet, bilmeden de olsa sabah ezanı sırasında su içmek orucu bozar. Çünkü o anda imsak vakti girmiştir ve içilen her yudum oruç kuralına aykırıdır. Saatin yanlış ayarlanması veya ezanın duyulmaması kişinin niyetini değiştirmez; oruç, vakti dışında su alındığı için bozulmuş sayılır. Böyle bir durumda günah işlenmiş olmayabilir ancak oruç geçerliliğini yitirir. Kaza orucu tutmak şart hale gelir. Diyanet kaynaklarında, “vakti bilmeyerek su içmek, orucu bozar fakat kefaret gerekmez” ifadesi yer alır. Bu nedenle bilmeden de olsa ezanla birlikte yeme içmeyi sonlandırmak çok önemlidir. İmsak saatine göre hareket etmek en doğru yoldur. Böylelikle oruç ibadeti güvence altına alınır.Evet, yanlışlıkla da olsa sabah ezanı esnasında su içmek orucu bozar. İmsak vakti girdiğinde orucun yeme içme yasağı başlamıştır. Dalgınlık veya saat karışıklığı yüzünden devam edilen su tüketimi, vakit geçtikten sonra gerçekleştiği için oruç sıhhatini kaybeder. Kişi o gün oruca devam etse bile ibadet geçerli olmaz ve kaza etmesi gerekir. Bu konuda Diyanet kaynakları, ezan vakti içilen bir yudum suyun dahi orucu bozduğunu belirtir. Yanlışlık veya dalgınlık mazeret gösterilse de sonuçta su mideye indiği için oruç bozulmuş sayılır. Bu nedenle sahur saatlerinde daha dikkatli olmak ve ezanla birlikte suyu bırakmak gerekir. Bu hassasiyet, orucun kabulü için önemlidir.