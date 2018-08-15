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Ezgi Mola: Çocuk için eş lazım

Anne olmayı çok istediğini dile getiren Ezgi Mola, "Ama bunun için önce bana bir eş lazım” ifadelerini kullandı.

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    Organize İşler'in ikinci filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Mola, Bebek'te görüntülendi.
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    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için çalışmalara başlayan Mola, çekimlerin eylülde biteceğini söyledi.
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    Mola, “Kıvanç Tatlıtuğ, işin bombası ama daha fazlası da var” diyerek, filmin sürprizlerle dolu olduğunu ifade etti.
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    Bir ara hayranları ile sohbet eden 35 yaşındaki oyuncu, bebeklerini sevdi. Mola, “Çocuklara bayılırım; anne olmayı çok istedim. Ama bunun için önce bana bir eş lazım” diye konuştu.
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