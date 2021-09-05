Ezgi Mola corona virüsü atlattı

Ezgi Mola

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, corona virüsü atlattığını açıkladı. 38 yaşındaki oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" dedi. Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle, aşının önemine vurgu yaptı.

Corona virüse yakalandığını söylediği açıklamasında, testlerinden bazılarının pozitif bazılarının ise negatif çıktığını belirten Mola, hiçbir semptom yaşamadığını anlatmıştı.

Son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Yedi kez test oldum; testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla risk durumu devam ettiği için sürekli negatif çıkana kadar testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" demişti.

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakım ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle, aşı çağırısında bulunmuştu.