Ezgi Mola, Lerzan Berrak karakteri için 1.5 ayda 10 kilo verdi (Organize İşler 2)

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Organize İşler hayatımda çok önemli yeri olan bir yapım. Çünkü benim oynadığım ilk sinema filmiydi. İkincisinde de böyle bir rolle seyirci karşısına çıkıcak olmak beni heyecanlandırıyor. Lerzan Berrak karakterini çok sevdim. Daha kadın dişi, cilveli tatlı enerjili bir kadın ve onu onyanam benim için müthiş keyifliydi.



