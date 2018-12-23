Ezgi Mola: Yılmaz Erdoğan kazandığını sinemaya yatıran biri
Organize İşler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Mola, Yılmaz Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Mola, "İnanılmaz çekilmiş aksiyon sahneleri var. Yılmaz Erdoğan kazandığını sinemaya yatıran biri. Yine harika bir yapım geliyor" dedi.
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Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'deki bir restoran çıkışı görüntülendi.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Uzun süredir arkadaşlarıyla görüşemediğini ve yemek yediğini söyleyen Mola, son olarak rol aldığı Organize İşler filmini izledigini belirtti.
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Mola, filmle ilgili şöyle konuştu: "İnanılmaz güzel düşünülmüş ve çekilmiş aksiyon sahneleri var. Çok heyecanlıyım. Ben izledim ve çok beğendim."
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"Yılmaz Erdoğan gerçekten kazandığını sinemaya yatıran biri ve yine harika bir film geliyor"
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Daha sonra aracına binen Mola’ya arka koltuğundaki sorulması üzerine muhabirlere, "Sağ olsunlar yeni yıl hediyem eksik olmuyor" dedi.