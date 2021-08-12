Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda

Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Son olarak hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu Ezgi Mola Suşi adını verdiği köpeğinin öldüğünü duyurdu. İşte ayrıntılar ve ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

ntv.com.tr

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 1

EZGİ MOLA

Ezgi Mola’nın, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi öldü. 14 yaşındaki Suşi’nin ardından ünlü oyuncu, duygusal bir video yayınladı. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 2
Hayvan sevgisiyle tanınan Mola’nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor.
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 3

HAZER AMANİ

'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim

Sanatçılar hayvanlar için kamera karşısına geçti / Tıkla-İzle

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 4

BESTE KÖKDEMİR

 Sonu olmayan bir şey bu

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 5

KADİR DOĞULU

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SERENAY SARIKAYA

‘Aile zamanı’

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GUPSE ÖZAY

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BENSU SORAL

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SAADET IŞIL AKSOY
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GİZEM KARACA

"Çok ciddi beslerim"
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TUVANA TURKAY

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 12

Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)

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EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Instagram hesabından yeni köpeği Ted ile fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncu sevimli dostu için "Duramaz. Fiziksel olarak tüm dünyanın en güzel köpeği olmadan duramaz. Herkes Ted ile tanışsın. Süper Ted. Benim yeni arkadaşım. Kahrolası hayatımın ışığı. Bu instagram sayfasını doldurmaya hazır" notu düştü. 

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JENNIFER ANISTON

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JENNIFER ANISTON -  Clyde 

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EMILY DIDONATO


Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi. 

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MIRANDA KERR

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ORLANDO BLOOM

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EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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NICOLE KIDMAN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 21

JESSICA ALBA

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RUSSELL CROWE
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CARA DELEVINGNE

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KATY PERRY

ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.

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KHLOE KARDASHIAN

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Neslişah Alkoçlar: Demek ki onun kaderinde de bizim evin bir üyesi olmak varmış. İyi ki kesişti yollarımız iyi ki geldin. (Satın alma sahiplen)
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Burcu Binici: Hadi biraz eski günleri yâd edelim!

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Aslı Enver ve Matiko
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Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş  (liseliler anlamaz)
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Sıla: Bugün Mutlu bir yaşında! Hepi börtlek canımın içi
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Oğuzhan Koç: Herkesin yerini bildiği bir akşama
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Nilüfer: Tatil dönüşü

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Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu. Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamıyacak kadar güzel" notu düştü. 

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Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: "Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu"
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Gonca Vuslateri
Evimizin direği: Tabu
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Esra Kılıç: Rahat mı öyle kızım?
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 37
Başak Dizer Tatlıtuğ

"Ohh...Bu yılın reklam yüzü bu bey. Tv koltuğu yaptı"
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 38

Yağmur Ünal

Oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal köpeği ile çekilmiş fotoğrafını "Benim kendini ufak zanneden sevgi pıtırcığım, sıfır farkındalık" notuyla paylaştı.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 39

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 40

HANDE ERÇEL

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BADE İŞÇİL

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SEZEN AKSU

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ELÇİN SANGU

"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 44
ELÇİN SANGU


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Gupse Özay: 'Evin üç tüylü ferdi'
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KIVANÇ TATLITUĞ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 47

AJDA PEKKAN 

İzmir'i ziyaret eden Ajda Pekkan bir mekanda otururken kucağına aldığı sokak kedisini elleriyle besledi. O anları kayıt altına alan Pekkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çatalla kediye yemek yediren 72 yaşındaki Pekkan paylaşımına, "Güzel İzmir'in güzel kedileri, hayat paylaşınca güzel" notunu düştü.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 48

AJDA PEKKAN

Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.  

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 49

SERENAY SARIKAYA

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SERENAY SARIKAYA
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 51
EZGİ MOLA

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 52
RÜZGAR ERKOÇLAR
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 53

PELİN AKİL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 54

BAŞAK DİZER

Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla paylaşmıştı. 

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 55

HAKAN ÇALHANOĞLU

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 56

AHMET KURAL

Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 57
GONCA VUSLATERİ 

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 58

AZRA AKIN

"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 59
HAKAN ALTUN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 60

GUPSE ÖZAY

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 61

CANER ERKİN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 62

CANER ERKİN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 63
İREM DERİCİ


Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 64

NESLİHAN ATAGÜL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 65
SONER SARIKABADAYI


Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 66

TÜRKÜT BİNGÖL

Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi  Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 67
KEREM FIRTINA
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 68

SELEN GÖRGÜZEL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 69

KIRAÇ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 70
GONCA VUSLATERİ 

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 71

ELİZ SAKUÇOĞLU

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 72

MERYEM UZERLİ

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 73

ASLI ENVER

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 74

ŞÜKRAN OVALI

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 75
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 76

EZGİ MOLA

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 77
ALİŞAN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 78

SİNEM KOBAL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 79

MURAT BOZ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 80

BURAK DENİZ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 81

DOĞA RUTKAY

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 82

İBRAHİM ÇELİKKOL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 83

AZRA AKIN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 84

AYŞE ÖZYILMAZEL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 85

ALPER POTUK

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 86

BUSE TERİM

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 87

EROL EVGİN

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 88

MİNE TUGAY

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 89

NAZ ELMAS

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 90

SERDAR ORTAÇ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 91

PINAR ALTUĞ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 92

SEREN SERENGİL

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 93

SERTAP ERENER

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 94

YONCA EVCİMİK

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 95

ZERRİN ÖZER

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 96

TÜRKAN ŞORAY

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 97

KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 98
Irina Shayk: Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 99
MEGHAN MARKLE
Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 100

JENNIFER GARNER

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 101

SELENA GOMEZ

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 102

LADY GAGA



Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 103

JUSTIN TIMBERLAKE

Ezgi Mola'dan köpeği Suşi'ye veda - 104

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