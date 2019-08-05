Ezo Sunal ölümden döndü

Ezo Sunal, geçirdiği kazayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Sunal şu ifadeleri kullandı: "Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı"

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Ayrıca kazaya sebep olan tekne sürücüsünün alkollü olduğu ve tekne ışıklarının yanmıyor olduğu iddia edildiğini söyleyen Sunal, “Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş. Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir” dedi.