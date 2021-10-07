F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de

İstanbul'da yarın başlayacak Formula 1 maratonu öncesi 8’inci şampiyonluğunu hedefleyen Lewis Hamilton, Türkiye'ye geldi. İstanbul'a inen Hamilton stiliyle dikkat çekti. 36 yaşındaki Hamilton yarış öncesi ekibiyle yarın antreman turuna çıkacak. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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