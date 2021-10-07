F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de

İstanbul'da yarın başlayacak maratonu öncesi 8’inci şampiyonluğunu hedefleyen Lewis Hamilton, Türkiye'ye geldi. İstanbul'a inen Hamilton stiliyle dikkat çekti. 36 yaşındaki Hamilton yarış öncesi ekibiyle yarın antreman turuna çıkacak. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Haberler 07.10.2021 - 15:17

F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 1
Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış öncesi Türkiye'ye geldi.


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 2
Başarılı pilot gittiği her ülkede olduğu gibi farklı stiliyle dikkat çekti.


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 3
12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde rakibiyle çarpışan Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden dönmüştü.


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 4
'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Hamilton bulunuyor.


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 5

Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının da zirvesinde yer alıyor.

İşte Hamilton'un diğer ülkelerden yansıyan stil görünümlerinden bazıları...

F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 6
2021 / New York, ABD


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 7
2019 / Paris, Fransa


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 8
2016 / Bahreyn


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 9
2021 / Avusturya


F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 10
2019 / İtalya
F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de - 11
2018 / Kanada

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