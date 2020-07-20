Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in Bodrum tatilleri devam ediyor. 6 milyon TL'lik malikaneden Evcen zaman zaman fotoğrafları sosyal medyadan da yayınlıyor.

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20.07.2020 - 10:41

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Bodrum Gümüşlük'te 6 milyon TL'ye aldıkları villalarında tatile devam ediyor.







Yaz başında yenilenen ev için dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı.

Çift, Bodrum merkez ve Türkbükü’ndeki işlerine de Özçivit’in küçük teknesiyle gidiyor.







Özçivit ile eşi Evcen oğulları Karan ile birlikte teknelerinde de keyif yapıyor.









Geçtiğimiz günlerde de evlerinin havuzunda sıcak havanın tadını çıkarırken görüntülenen çiftten Evcen, mayolu fotoğraf vermemek için pareosunu giyerek önlem almıştı.