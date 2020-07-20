Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in Bodrum tatilleri devam ediyor. 6 milyon TL'lik malikaneden Evcen zaman zaman fotoğrafları sosyal medyadan da yayınlıyor.

20.07.2020 - 10:41

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası - 1
Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Bodrum Gümüşlük'te 6 milyon TL'ye aldıkları villalarında tatile devam ediyor.


Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası - 2
Yaz başında yenilenen ev için dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası - 3
Çift, Bodrum merkez ve Türkbükü’ndeki işlerine de Özçivit’in küçük teknesiyle gidiyor.


Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası - 4
Özçivit ile eşi Evcen oğulları Karan ile birlikte teknelerinde de keyif yapıyor.



Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası - 5
Geçtiğimiz günlerde de evlerinin havuzunda sıcak havanın tadını çıkarırken görüntülenen çiftten Evcen, mayolu fotoğraf vermemek için pareosunu giyerek önlem almıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER