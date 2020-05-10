Fahriye Evcen oğlu Karan'ın son halini paylaştı

Fahriye Evcen, Anneler Günü'nü oğlu Karan'la birlikte çektirdiği fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
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10.05.2020 - 16:54
Fahriye Evcen, geçen ay bir yaşına giren oğlunun son halini sosyal medyada paylaştı. .
Evcen'in Anneler Günü'nü kutladığı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun üstündeki tulumun oğlunun tulumuyla uyumu da dikkatlerden kaçmadı.
Evcen geçen ay birinci yaş gününü kutladığı oğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: "Karan'ım... Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime... Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen."
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan13 Nisan 2019'da dünyaya geldi.
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