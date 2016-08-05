Fahriye Evcen'den makyajsız görüntü (Ünlülerin makyajsız halleri)

1 Fahriye Evcen Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü.



4 ay önce doğum yapan Evcen'in makyajsız hali objektiflere yansıdı.

2 Hadise Harbiye Açıkhava konserine hazırlanan Hadise, kıyafet provası çıkışında görüntülendi. Menajerinin Etiler’deki ofisine giden Hadise, makyajsız olduğu için çıkışta görüntülenmek istemese de şaşırtma planı işe yaramadı.

3 Aracını ofisin arkasına yönlendirdikten bir saat sonra ön kapıdan çıkan Hadise, fotomuhabirlerin objektiflerinden kurtulamadı.

4 Cardi B Abartılı makyaj ve saçlarıyla bilinen ABD'li rapçi Cardi B, New York'ta objektiflere takıldı. Yüzünde makyaj olmayan ve saçlarını saran 26 yaşındaki şarkıcı uçak yolculuğuna çıkacağını; cildini ve saçlarını dinlendirmek istediğini söyledi.

5 Alessandra Ambrosio 2005 yılından bu yana Victoria's Secret meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, Los Angelas'ta sokakta yürürken görüntülendi.

6 36 yaşındaki Brezilyalı modelin makyajsız hali dikkat çekti.

7 Liv Tyler

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Elf Prensesi Arwen karakteriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Uzun yolculuğun etkisiyle yorgun olan Tyler'ın makyajsız yüzü ve şiş gözleri dikkatlerden kaçmadı.

41 yaşındaki Tyler, yanındaki görevliyle birlikte sohbet ederek havaalanından çıktı.

8 Adele

9 Jennifer Lopez

10 Leyla Lydia Tuğutlu

11 Leyla Lydia Tuğutlu

12 Leyla Lydia Tuğutlu

13 Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafının altına "Kısa bir tatil arası" notunu düştü.

14 Ebru Gündeş daha önce de Hadise'ye destek vermek için makyajsız paylaşımda bulunmuştu.

15 Ebru Gündeş

16 Kim Kardashian Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi.

17 Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

18 Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.

19 Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan 38 yaşındaki Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.

20 Bergüzar Korel Tatile çıkan Korel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

21 Korel, daha önce ise makyajsız ve kısa saçlarıyla görüntülenmişti. Korel yeni imajıyla ilgili “Gören herkes saçlarımı çok beğendi. Bu kesim sayesinde 28 yaşında gösterdiğimi söyleyen bile oldu” demişti.

22 Bergüzar Korel

23 Ebru Gündeş

24 Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar

25 Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar

26 Yeşim Ceren Bozoğlu: Makyajsız mı? Makyajlı mı?

27 Pelin Akil Geçtiğimiz ay ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.







28 Akil, fotoğrafa "Çocukları uyutup ayaklarını uzatmanın mutluluğunda bir anne" notunu düştü.

29 Hadise Etiler'de görüntülenen ve makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise, “Her kadın kendini makyajlı ya da makyajsız sevmeli... Bu halimi çok seviyorum” dedi. Hadise, estetik haberlerine ise, “Şunu yaptırdım demem ama kör değilsiniz. Herkes görüyor” diye konuştu.

30 Hadise makyajsız görüntüsünün magazin gündemine damga vurmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Hadise eleştirilere şu yanıtı verdi: "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız"

31 Hadise Hadise daha önce ise sosyal medyadan yayınladığı kareye, "Kendini sev, ruhuna sarıl" yazmıştı.

32 Gülşen Şarkıcı Gülşen, önceki gün Nişantaşı'da objektiflere takıldı. Valeye bıraktığı cipini teslim alan Gülşen, makyajsız haliyle dikkat çekti.







33 Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Gülşen, "Yeni şarkı için stüdyoya girdim. Yakın zamanda çıkacak. Kendime ait olan bir şarkı" dedi.

34 Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle objektifl karşısına geçen Hollywood'un ünlü oyuncusu Halle Berry, Los Angeles sokaklarında makyajsız görüntülendi.

35 52 yaşındaki ABD'li oyuncu makyajsız yüzüyle şaşırtsa da 'tarz' kıyafetiyle beğeni topladı.

36 Oyuncu Ece Dizdar, önceki gün Ni��antaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.

37 Bir arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan 37 yaşındaki oyuncu Ece Dizdar, makyajsız haliyle dikkat çekerken, hayatında her şeyin güzel gittiğini söyledi.

38 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda makyajsız görüntülendi.





39 Tescilli güzel haziran ayında Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da podyumda yürüyecek.

40 Hazar Ergüçlü

41 Hazar Ergüçlü

42 Danla Bilic :Instagram hayatimdaki sıfır edit fotoğraf serisi...

43 Beren Saat Beren Saat, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.

44 Saat'in fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ancak ünlü oyuncu, bilinmeyen sebepten dolayı fotoğrafı kısa sürede sildi.

45 Chanel, Balmain ve Givenchy podyumlarında yürüyen 28 yaşındaki Amerikalı model Emily DiDonato Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

46 Emily DiDonato Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki yıldız "Makyajsız insanara baktığımda, doğal ve güzel cilt görüyorum. Bu da benim için çok daha anlamlı"

47 Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, California'da market alışverişi yaparken görüntülendi. 43 yaşındaki çiçeği burnunda anne makyajsız olarak objektiflere takıldı.

48 Victoria’s Secret’ın Portekizli modeli Sara Sampaio, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

49 KENDALL JENNER Podyumların aranan modellerinden Kendall Jenner, New York sokaklarında görüntülendi. Güzelliği ve pürüzsüz cildiyle ünlü markaların elçiliğini üstlenen Jenner, makyajsız yakalandı.



Gazetecileri karşısında görünce panikleyen model, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı. Sivilce ve izlerini saklamak isteyen Jenner, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

50 Serel Yereli

51 Serel Yereli

52 Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Hande Ataizi objektifleri görünce şaşkınlık yaşadı.

53 Makyajsız olan Ataizi "Bir dakika gözlüğümü takayım öyle çekin" diyerek kahkaha attı.

54 Bensu Soral

55 Bensu Soral

56 Gizem Karaca İçimdeki Fırtına ve İnsanlık Suçu gibi dizilerle seyirci karşısına çıkan Gizem Karaca, sosyal medyadan spor sonrası kızarmış ve makyajsız karesini yayınladı.

57 Karaca daha önce ise Instagram hesabından tbt'li "Hep kaçıyorum" notuyla makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı.

58 Adriana Lima Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, sıfır makyajlı halini Instagram sayfasında paylaştı.

59 Fotoğrafında filtre de kullanmayan Lima, "Doğal 37 iyi bir sayı" notunu yazdı.

60 Bir sonraki paylaşımında pozunu filtreleyen Lima, takipçilerine yolculukta olduğunu duyurdu. Bu pozların ardından New York'a giden Lima, tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

61 Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe, önceki gün İstinyepark'taydı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Yıldız Tilbe, makyajsız hali ile dikkat çekti.

62 Hande Yener Ünlü şarkıcı Hande Yener önceki akşam Cihangir’deydi.



Kilyos’taki evine giderken trafik ışıklarında görüntülenen Yener, yanlışlıkla gaza basınca muhabirleri korkuttu. Yener'in makyajsız hali dikkat çekti.

63 Hande Yener

64 Şarkıcı Yeşim Salkım, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız görüntülenen şarkıcı-oyuncu manavdan aldığı ürünleri tek tek seçmeye özen gösterdi.

65 BURCU BİRİCİK Burcu Biricik

66 Burcu Biricik

67 Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, (54) New York'ta bir ödül gecesine katıldı. 54 yaşındaki MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

68 Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, en doğal ve en yorgun haliyle görüntülendi. Bir süre önce Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yapan Gwyneth Paltrow, evine döndü. Meksika'da tatilde olan Paltrow özel jetten iner inmez de objektiflere takıldı.

69

46 yaşındaki Paltrow'un hiç makyaj yapmadığı, saçlarını bile taramadığı dikkatlerden kaçmadı.

70 GAL GADOT Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

71 19 Mart'ta ikinci kızı Maya'yı dünyaya getiren 32 yaşındaki Gadot, fotoğrafın altına düştüğü notta kızının gaz sancısı nedeniyle sabaha kadar uyumadığını belirtti.

72 Scarlett Moffatt Sürekli kilo alıp verdiği için sosyal medyada acımasızca eleştirilen İngiliz sunucu Scarlett Moffatt bu kez takipçilerinden tam not aldı.

73 Scarlett Moffatt, Instagram sayfasında, mavi gözlerini ön plana çıkaran makyajsız bir pozunu paylaştı. Bu poz, 27 yaşındaki sunucunun 1.7 milyon takipçisini heyecanlandırdı. Çok sayıda takipçisi Moffatt'ın o sade haliyle çok daha güzel göründüğünü, makyaj yapmasına gerek olmadığını söyledi.

74 HADİSE Hadise sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğraf karesine, "Mutlu pazarlar" notunu ekledi.

75 HADİSE

76 MERVE SEVİ Makyajsız fotoğraf paylaşma akımına oyuncu Merve Sevi de katıldı.

77 31 yaşındaki Sevi, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.



Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlayan, son yıllarda ise tiyatroya ağırlık veren Sevi, en son Hayat Mucizelere Gebe dizisinde rol almıştı.

78 Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Taylor Hill sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

79 12 milyon takipçili Instagram hesabından doğal halini paylaşan ünlü model, Victoria's Secret 2018 defilesinde de podyumda yürümüştü.

80 SEDA AKGÜL Sunucu ve yazar Seda Akgül sosyal medyadan sıfır makyajlı fotoğrafını yayınladı. 47 yaşındaki Akgül kareye "Pazar halleriiii" notunu düştü.

81 EVA LONGORIA Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

82 43 yaşındaki yapımcı ve oyuncunun haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğinin ayaklarını öptüğü karede makyajsız hali dikkat çekti.

83 Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle birlikte çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Cindy Crawford, son paylaşımı ile model disiplininden kopmadığını gösterdi.

84 Sabahın erken saatlerinde spor salonuna giden 52 yaşındaki güzel, makyajsız göründüğü fotoğrafa, "Erkenci kuş spor salonunda" notunu düştü.

85 EZGİ MOLA Organize İşler 2 filminde boy göstermeye hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımda kendisiyle dalga geçti.





86 Makyajsız halini paylaşan Ezgi Mola, bu paylaşım üzerinden makyaj güzeli olduğunu itiraf etti ve estetiği de çok sevdiğini söyledi.

87 Ezgi Mola

88 GAMZE TOPUZ Oyuncu Gamze Topuz Instagram hesabından "Bir nomakeup da benden gelsin" diyerek makyajsız akımına katıldı.

89 Gamze Topuz

90 HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDEN Birlikte tatil yapan oyuncu meslektaşlar Hazal Kaya ve Songül Öden tatilde çekilen makyajsız karelerini sosyal medyadan yayınladı.

91 HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDEN Kaya geçtiğimiz sezon Bizim Hikaye'de rol alırken, Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştı.

92 Şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından makyaj yaptığı bir videoyu paylaştı. Derici'nin makyözüne gönderme yaptığı paylaşımdaki makyajsız hali dikkat çekti.

93 SALMA HAYEK Hayek bir gün sonra da ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz (42) ile çekilen, ikisinin de makyajsız göründüğü bir pozu "Sonsuza kadar iyi arkadaşız" notuyla paylaştı.

94 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

95 Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

96 SALMA HAYEK Yarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, makyajsız ve bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

97 51 yaşındaki Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.

98 AYBÜKE PUSAT Söz dizisiyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, Arnavutköy'de makyajsız görüntülendi.

99 Arkadaşlarıyla akşam yemeğine geldiğini söyleyen Aybüke Pusat, "Norveç'ten birkaç saat önce geldim, yorgun ve çok açım" şeklinde konuştu.

100 Instagram'dan 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Pusat daha önce de böyle objektiflere yansımıştı.

101 ASLI TANDOĞAN İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam eden Aslı Tandoğan da makyajsız paylaşım akımına katıldı.

102 Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aslı Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instastory'den takipçileri ile paylaştı.

103 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı makyajsız fotoğrafına, "Saçlarımdaki beyazlar kalp ben" notunu düştü.

104 ÖzpirinçCi'nin bu fotoğrafı beğeni aldığı kadar eleştirildi de. Ünlü oyuncunun takipçileri, onu daha bakımlı görmek istediklerini söyledi.

105 SEDA GÜVEN

106

107 ZİYNET SALİ Ünlü şarkıcı Ziynet Sali sosyal medyadan "Makyajsız selfie" notuyla doğal paylaşımda bulundu.

108 ZİYNET SALİ

109 ŞEYMA SUBAŞI Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, Instagram story'den makyajsız bir karesini yayınladı.

110 ŞEYMA SUBAŞI Daha önce ise Survivor çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlamıştı. Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı.

111 ŞEYMA SUBAŞI

112 PINAR ALTUĞ 25 yıllık arkadaşları ve kızıyla birlikte olduğu bir tatil karesini yayınlayan Pınar Altuğ , makyajsız paylaşım akımına katıldı.

113 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan 43 yaşındaki Altuğ daha sonra Omuz Omuza, Deli Dolu, Aile Reisi gibi projelerde yer almıştı. Altuğ geçtiğimiz sezon ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.

114 BEYZA ŞEKERCİ-HANDE DOĞANDEMİR Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi..

115 ZUHAL TOPAL Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, son zamanların gözde akımı 'makyajsız fotoğraf paylaşımı' ile dalga geçti. Son zamanların gözde akımı makyajsız fotoğraf paylaşımını ti'ye alan Topal, sosyal medya hesabından ful makyajlı bir fotoğraf paylaştı. Topal, paylaşımının altına 'Bakın yüzümde hiç makyaj yok' notunu ekledi.