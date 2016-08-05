Fahriye Evcen'den makyajsız görüntü (Ünlülerin makyajsız halleri)
ntv.com.tr
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak her zaman makyajlı haliyle göz önünde olan Fahriye Evcen, kaçmaya çalışsa da makyajsız haliyle görüntülendi. İşte Evcen gibi makyajsız görüntülenen yerli ve yabancı ünlüler...
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Fahriye Evcen
Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü.
4 ay önce doğum yapan Evcen'in makyajsız hali objektiflere yansıdı.
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Hadise
Harbiye Açıkhava konserine hazırlanan Hadise, kıyafet provası çıkışında görüntülendi. Menajerinin Etiler’deki ofisine giden Hadise, makyajsız olduğu için çıkışta görüntülenmek istemese de şaşırtma planı işe yaramadı.
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Aracını ofisin arkasına yönlendirdikten bir saat sonra ön kapıdan çıkan Hadise, fotomuhabirlerin objektiflerinden kurtulamadı.
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Cardi B
Abartılı makyaj ve saçlarıyla bilinen ABD'li rapçi Cardi B, New York'ta objektiflere takıldı. Yüzünde makyaj olmayan ve saçlarını saran 26 yaşındaki şarkıcı uçak yolculuğuna çıkacağını; cildini ve saçlarını dinlendirmek istediğini söyledi.
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Alessandra Ambrosio
2005 yılından bu yana Victoria's Secret meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, Los Angelas'ta sokakta yürürken görüntülendi.
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36 yaşındaki Brezilyalı modelin makyajsız hali dikkat çekti.
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Liv Tyler
Yüzüklerin Efendisi serisindeki Elf Prensesi Arwen karakteriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Uzun yolculuğun etkisiyle yorgun olan Tyler'ın makyajsız yüzü ve şiş gözleri dikkatlerden kaçmadı.
41 yaşındaki Tyler, yanındaki görevliyle birlikte sohbet ederek havaalanından çıktı.
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Adele
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9Jennifer Lopez
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10Leyla Lydia Tuğutlu
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11Leyla Lydia Tuğutlu
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12Leyla Lydia Tuğutlu
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13Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafının altına "Kısa bir tatil arası" notunu düştü.
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14Ebru Gündeş daha önce de Hadise'ye destek vermek için makyajsız paylaşımda bulunmuştu.
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15Ebru Gündeş
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Kim Kardashian
Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi.
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17Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
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18Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.
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19Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan 38 yaşındaki Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.
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Bergüzar Korel
Tatile çıkan Korel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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21Korel, daha önce ise makyajsız ve kısa saçlarıyla görüntülenmişti. Korel yeni imajıyla ilgili “Gören herkes saçlarımı çok beğendi. Bu kesim sayesinde 28 yaşında gösterdiğimi söyleyen bile oldu” demişti.
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Bergüzar Korel
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23Ebru Gündeş
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24Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar
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25Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar
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26Yeşim Ceren Bozoğlu: Makyajsız mı? Makyajlı mı?
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Pelin Akil
Geçtiğimiz ay ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
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28Akil, fotoğrafa "Çocukları uyutup ayaklarını uzatmanın mutluluğunda bir anne" notunu düştü.
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Hadise
Etiler'de görüntülenen ve makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise, “Her kadın kendini makyajlı ya da makyajsız sevmeli... Bu halimi çok seviyorum” dedi. Hadise, estetik haberlerine ise, “Şunu yaptırdım demem ama kör değilsiniz. Herkes görüyor” diye konuştu.
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30Hadise makyajsız görüntüsünün magazin gündemine damga vurmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Hadise eleştirilere şu yanıtı verdi: "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız"
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Hadise
Hadise daha önce ise sosyal medyadan yayınladığı kareye, "Kendini sev, ruhuna sarıl" yazmıştı.
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Gülşen
Şarkıcı Gülşen, önceki gün Nişantaşı'da objektiflere takıldı. Valeye bıraktığı cipini teslim alan Gülşen, makyajsız haliyle dikkat çekti.
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33Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Gülşen, "Yeni şarkı için stüdyoya girdim. Yakın zamanda çıkacak. Kendime ait olan bir şarkı" dedi.
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Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle objektifl karşısına geçen Hollywood'un ünlü oyuncusu Halle Berry, Los Angeles sokaklarında makyajsız görüntülendi.
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3552 yaşındaki ABD'li oyuncu makyajsız yüzüyle şaşırtsa da 'tarz' kıyafetiyle beğeni topladı.
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36Oyuncu Ece Dizdar, önceki gün Ni��antaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.
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37Bir arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan 37 yaşındaki oyuncu Ece Dizdar, makyajsız haliyle dikkat çekerken, hayatında her şeyin güzel gittiğini söyledi.
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382016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda makyajsız görüntülendi.
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39Tescilli güzel haziran ayında Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da podyumda yürüyecek.
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40Hazar Ergüçlü
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41Hazar Ergüçlü
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42Danla Bilic :Instagram hayatimdaki sıfır edit fotoğraf serisi...
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Beren Saat
Beren Saat, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.
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Saat'in fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ancak ünlü oyuncu, bilinmeyen sebepten dolayı fotoğrafı kısa sürede sildi.
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45Chanel, Balmain ve Givenchy podyumlarında yürüyen 28 yaşındaki Amerikalı model Emily DiDonato Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Emily DiDonato
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki yıldız "Makyajsız insanara baktığımda, doğal ve güzel cilt görüyorum. Bu da benim için çok daha anlamlı"
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47Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, California'da market alışverişi yaparken görüntülendi. 43 yaşındaki çiçeği burnunda anne makyajsız olarak objektiflere takıldı.
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48Victoria’s Secret’ın Portekizli modeli Sara Sampaio, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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KENDALL JENNER
Podyumların aranan modellerinden Kendall Jenner, New York sokaklarında görüntülendi. Güzelliği ve pürüzsüz cildiyle ünlü markaların elçiliğini üstlenen Jenner, makyajsız yakalandı.
Gazetecileri karşısında görünce panikleyen model, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı. Sivilce ve izlerini saklamak isteyen Jenner, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.
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Serel Yereli
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51Serel Yereli
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52Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Hande Ataizi objektifleri görünce şaşkınlık yaşadı.
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53Makyajsız olan Ataizi "Bir dakika gözlüğümü takayım öyle çekin" diyerek kahkaha attı.
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54Bensu Soral
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55Bensu Soral
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Gizem Karaca
İçimdeki Fırtına ve İnsanlık Suçu gibi dizilerle seyirci karşısına çıkan Gizem Karaca, sosyal medyadan spor sonrası kızarmış ve makyajsız karesini yayınladı.
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Karaca daha önce ise Instagram hesabından tbt'li "Hep kaçıyorum" notuyla makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı.
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Adriana Lima
Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, sıfır makyajlı halini Instagram sayfasında paylaştı.
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59Fotoğrafında filtre de kullanmayan Lima, "Doğal 37 iyi bir sayı" notunu yazdı.
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Bir sonraki paylaşımında pozunu filtreleyen Lima, takipçilerine yolculukta olduğunu duyurdu. Bu pozların ardından New York'a giden Lima, tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.
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Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe, önceki gün İstinyepark'taydı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Yıldız Tilbe, makyajsız hali ile dikkat çekti.
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Hande Yener
Ünlü şarkıcı Hande Yener önceki akşam Cihangir’deydi.
Kilyos’taki evine giderken trafik ışıklarında görüntülenen Yener, yanlışlıkla gaza basınca muhabirleri korkuttu. Yener'in makyajsız hali dikkat çekti.
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63Hande Yener
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64Şarkıcı Yeşim Salkım, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız görüntülenen şarkıcı-oyuncu manavdan aldığı ürünleri tek tek seçmeye özen gösterdi.
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BURCU BİRİCİKBurcu Biricik
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66Burcu Biricik
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67Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, (54) New York'ta bir ödül gecesine katıldı. 54 yaşındaki MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.
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68Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, en doğal ve en yorgun haliyle görüntülendi. Bir süre önce Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yapan Gwyneth Paltrow, evine döndü. Meksika'da tatilde olan Paltrow özel jetten iner inmez de objektiflere takıldı.
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46 yaşındaki Paltrow'un hiç makyaj yapmadığı, saçlarını bile taramadığı dikkatlerden kaçmadı.
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GAL GADOT
Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.
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7119 Mart'ta ikinci kızı Maya'yı dünyaya getiren 32 yaşındaki Gadot, fotoğrafın altına düştüğü notta kızının gaz sancısı nedeniyle sabaha kadar uyumadığını belirtti.
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Scarlett Moffatt
Sürekli kilo alıp verdiği için sosyal medyada acımasızca eleştirilen İngiliz sunucu Scarlett Moffatt bu kez takipçilerinden tam not aldı.
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73Scarlett Moffatt, Instagram sayfasında, mavi gözlerini ön plana çıkaran makyajsız bir pozunu paylaştı. Bu poz, 27 yaşındaki sunucunun 1.7 milyon takipçisini heyecanlandırdı. Çok sayıda takipçisi Moffatt'ın o sade haliyle çok daha güzel göründüğünü, makyaj yapmasına gerek olmadığını söyledi.
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HADİSE
Hadise sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğraf karesine, "Mutlu pazarlar" notunu ekledi.
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75HADİSE
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MERVE SEVİMakyajsız fotoğraf paylaşma akımına oyuncu Merve Sevi de katıldı.
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7731 yaşındaki Sevi, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlayan, son yıllarda ise tiyatroya ağırlık veren Sevi, en son Hayat Mucizelere Gebe dizisinde rol almıştı.
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78Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Taylor Hill sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.
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7912 milyon takipçili Instagram hesabından doğal halini paylaşan ünlü model, Victoria's Secret 2018 defilesinde de podyumda yürümüştü.
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SEDA AKGÜL
Sunucu ve yazar Seda Akgül sosyal medyadan sıfır makyajlı fotoğrafını yayınladı. 47 yaşındaki Akgül kareye "Pazar halleriiii" notunu düştü.
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EVA LONGORIA
Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.
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8243 yaşındaki yapımcı ve oyuncunun haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğinin ayaklarını öptüğü karede makyajsız hali dikkat çekti.
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83Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle birlikte çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Cindy Crawford, son paylaşımı ile model disiplininden kopmadığını gösterdi.
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84Sabahın erken saatlerinde spor salonuna giden 52 yaşındaki güzel, makyajsız göründüğü fotoğrafa, "Erkenci kuş spor salonunda" notunu düştü.
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EZGİ MOLA
Organize İşler 2 filminde boy göstermeye hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımda kendisiyle dalga geçti.
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86Makyajsız halini paylaşan Ezgi Mola, bu paylaşım üzerinden makyaj güzeli olduğunu itiraf etti ve estetiği de çok sevdiğini söyledi.
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87Ezgi Mola
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GAMZE TOPUZOyuncu Gamze Topuz Instagram hesabından "Bir nomakeup da benden gelsin" diyerek makyajsız akımına katıldı.
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89Gamze Topuz
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HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDENBirlikte tatil yapan oyuncu meslektaşlar Hazal Kaya ve Songül Öden tatilde çekilen makyajsız karelerini sosyal medyadan yayınladı.
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HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDENKaya geçtiğimiz sezon Bizim Hikaye'de rol alırken, Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştı.
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92Şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından makyaj yaptığı bir videoyu paylaştı. Derici'nin makyözüne gönderme yaptığı paylaşımdaki makyajsız hali dikkat çekti.
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SALMA HAYEK
Hayek bir gün sonra da ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz (42) ile çekilen, ikisinin de makyajsız göründüğü bir pozu "Sonsuza kadar iyi arkadaşız" notuyla paylaştı.
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94Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı.
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Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.
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SALMA HAYEKYarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, makyajsız ve bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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9751 yaşındaki Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.
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AYBÜKE PUSATSöz dizisiyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, Arnavutköy'de makyajsız görüntülendi.
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99Arkadaşlarıyla akşam yemeğine geldiğini söyleyen Aybüke Pusat, "Norveç'ten birkaç saat önce geldim, yorgun ve çok açım" şeklinde konuştu.
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100Instagram'dan 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Pusat daha önce de böyle objektiflere yansımıştı.
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ASLI TANDOĞAN
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam eden Aslı Tandoğan da makyajsız paylaşım akımına katıldı.
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102Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aslı Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instastory'den takipçileri ile paylaştı.
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı makyajsız fotoğrafına, "Saçlarımdaki beyazlar kalp ben" notunu düştü.
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104ÖzpirinçCi'nin bu fotoğrafı beğeni aldığı kadar eleştirildi de. Ünlü oyuncunun takipçileri, onu daha bakımlı görmek istediklerini söyledi.
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SEDA GÜVEN
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ZİYNET SALİÜnlü şarkıcı Ziynet Sali sosyal medyadan "Makyajsız selfie" notuyla doğal paylaşımda bulundu.
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ZİYNET SALİ
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ŞEYMA SUBAŞIGeçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, Instagram story'den makyajsız bir karesini yayınladı.
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ŞEYMA SUBAŞI
Daha önce ise Survivor çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlamıştı. Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı.
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ŞEYMA SUBAŞI
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PINAR ALTUĞ25 yıllık arkadaşları ve kızıyla birlikte olduğu bir tatil karesini yayınlayan Pınar Altuğ, makyajsız paylaşım akımına katıldı.
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1132002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan 43 yaşındaki Altuğ daha sonra Omuz Omuza, Deli Dolu, Aile Reisi gibi projelerde yer almıştı. Altuğ geçtiğimiz sezon ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.
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BEYZA ŞEKERCİ-HANDE DOĞANDEMİRMarmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi..
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ZUHAL TOPALSunucu ve oyuncu Zuhal Topal, son zamanların gözde akımı 'makyajsız fotoğraf paylaşımı' ile dalga geçti. Son zamanların gözde akımı makyajsız fotoğraf paylaşımını ti'ye alan Topal, sosyal medya hesabından ful makyajlı bir fotoğraf paylaştı. Topal, paylaşımının altına 'Bakın yüzümde hiç makyaj yok' notunu ekledi.
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MERVE BOLUĞURSon olarak İçimdeki Fır