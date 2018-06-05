Fahriye Evcen'e doğum günü sürprizi

Fahriye Evcen'in hayranları, oyuncunun 32. yaş gününde UNICEF’e 3 bin çocuk için aşı bağışladı. Evcen, sevenlerinin bu anlamlı hediyesiyle duygusal anlar yaşadı.
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Dün 32 yaşına giren Fahriye Evcen’e fan’ları sürpriz yaparak adına UNICEF’e bağış yaptı.
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Hayranları Evcen'in doğum günü nedeniyle 1680 çocuğa çocuk felci, 900 çocuğa kızamık ve 570 çocuğa da tetanos aşısı hediye etti.
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3 bin 150 çocuğun hayatını kurtaracak olan bu bağışa imza atan Evcen'in hayranları, bu anlamlı hediyeyle güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı.
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Öte yandan Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de ayrı bir jest geldi. Özçivit, eşinin doğum günü için lüks bir teknede kutlama düzenledi.
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Evcen o anlardan romantik bir paylaşım yaparak, "Güzel eşim iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla hep birlikte" notunu düştü.