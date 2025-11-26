Fakir yemeği olarak biliniyordu dünyanın en lezzetlileri arasına girdi
26.11.2025 16:45
İHA
Sakarya'nın tescilli lezzeti ıslama köfte, dünyaca ünlü gastronomi rehberinin hazırladığı listede dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak uluslararası başarıya imza attı. Bayat ekmekleri değerlendirmek için geliştirilen yemek vazgeçilmez lezzet haline geldi.
1900'lü yıllarda Balkanlar'dan göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek gayesiyle geliştirdiği bir lezzet olarak ortaya çıkan ıslama köfte, bugün Sakarya mutfağının simgesi haline geldi.
İlikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan özel sosta ıslatılan ekmekleri ve Adapazarı'na özgü köfteleriyle şehrin vazgeçilmez tatları arasında yer alan tescilli lezzet, bu yıl uluslararası arenada da büyük bir başarıya imza attı.
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi tarafından hazırlanan 2025 "Dünya'nın En İyi 100 Yemeği" listesinde ıslama köfte, dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak büyük bir gurur kaynağı oldu.
Coğrafi işaretli yemek hakkında bilgiler veren işletmeci Musa Kocaoğlu, "Köftemizin en büyük özelliği ekmeğinin ekşi mayalı kara fırın ekmeği olmasıdır. İkincisi ise et suyundan gelir. Takriben 18 saate yakın kazanda kaynatıyoruz. Hayvanın kaval kemiği, soğan, sarımsak, limondan oluşuyor. Kolajen haline geldikten sonra üzerine kırmızı toz biberle hazırladığımız sosumuzu döküyoruz'' dedi.
Islama köftenin yoksulluk zamanından gelen bir lezzet olduğunu belirten Kocaoğlu, ‘’Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara' yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Biz de bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz. Islama köftenin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması çok gurur verici. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor'' şeklinde konuştu.