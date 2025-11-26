Fakir yemeği olarak biliniyordu dünyanın en lezzetlileri arasına girdi

Islama köftenin yoksulluk zamanından gelen bir lezzet olduğunu belirten Kocaoğlu, ‘’Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara' yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Biz de bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz. Islama köftenin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması çok gurur verici. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor'' şeklinde konuştu.