Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un favori Türk yemekleri (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Falcao'nun eşi Lorelei Taron da modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Lorelei Taron
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.
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2Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.
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3Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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5Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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7İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
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8Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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9Tuba Büyüküstün
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10Cem Yılmaz
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11Serenay Sarıkaya
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12Ozan Güven
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13Müjde Uzman
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14Şahan Gökbakar
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15Gizem Karaca
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16Şeyma Subaşı
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17Eliz Sakuçoğlu
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18Lidya Özdemiroğlu
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19Hande Soral
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20Ferzan Özpetek
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21Ebru Şallı
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22Yıldıray Şahinler
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23Ferzan Özpetek
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24Hayal Köseoğlu
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25Hande Erçel
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26Hande Doğandemir
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27Gökçe Bahadır
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28Can Yılmaz
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29Gamze Topuz
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30Hande Soral
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31Ebru Şallı
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32Yıldıray Şahinler
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33Cem Yılmaz
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34Lidya Özdemiroğlu
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35Amine Gülşe
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36Yasmin Erbil
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37Birce Akalay
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38Gupse Özay
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39Elvin Levinler
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40Eda Taşpınar
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41Elçin Sangu
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42Ezgi Mola
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43Ata Demirel
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44Aslıhan Gürbüz
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46Şahan Gökbakar
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47Danla Bilci
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48Meryem Uzerli
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49Ceylan Çapa
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50Nurgül Yeşilçay
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51Serra Yılmaz
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52Demet Şener
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53Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5525 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.