Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar sevgili mi?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar aşk yaşamaya başladı. Sevgililer Anadolu Kavağı’nda bir balık lokantasında öpüşürken görüntülendi.
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1Gülizar dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Dudullu Postası’nda oynayan Ahmet Rıfat Şungar (34) aşk yaşamaya başladı.
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İkili ‘Gülizar’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı Anadolu Hisarı’nda sete yakın bir kafede buluştu.
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3Vatan'ın haberine göre; deniz manzaralı restoranda baş başa yemek yiyen çiftin romantik anları objektiflere takıldı.
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4Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen çift, çıkışta habercileri görünce şaşırdı.
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Farah Zeynep Abdullah “Yemek yedik, şimdi de sete dönüyoruz” açıklamasını yaptı. Aşk sorularına da cevap vermedi.
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6Bu sırada set çalışanları görüntü almak isteyen muhabirlerle tepki gösterdi.