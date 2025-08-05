Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık

Kaygı, genellikle belirsizlik karşısında zihinsel ve fiziksel olarak verilen doğal bir tepkidir. Uzmanlar, farkında olmadan kaygıyı artıran 4 yaygın alışkanlık olduğunu ifade ediyor:

Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık - 1

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

2020 yılında yapılan bir araştırma, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin günlük olarak yeterli fiziksel aktivite yapmadığını ortaya koydu. Yakın zamanda yürütülen başka bir çalışma ise hareketsiz yaşam tarzı ile anksiyete, depresyon ve intihar düşünceleri arasında bir bağlantı olduğunu gözler önüne serdi.

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Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık - 2

Egzersiz yapmak elbette önemli ancak esas amaç, bedenin düzenli hareket etmesini sağlamak. Uzmanlar, işe gitmeden önce ve iş çıkışında 30 dakikalık yürüyüşlerin günlük rutine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık - 3

İŞİ ÖZEL HAYATA DAHİL ETMEK

Verywell Mind'da yer alan habere göre, kendisini iş kimliğiyle tanımlayan insanlar daha mutsuz. İşe aşırı anlam yüklemek, kişide uzun vadede özgüven kaybı ve hayal kırıklığına yol açabiliyor.

Uzmanlar, kişinin kimliğini iş dışında da tanımlayabilmesi için yeni hobiler edinmesini öneriyor.

Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık - 4

EKRAN SÜRESİ RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yapılan araştırmalar, uzun süreli ekran kullanımı ile depresyon ve anksiyete arasında bağlantı olduğunu kanıtladı. Ancak modern hayatta ekranlar, hem iş hem de sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle, ekran alışkanlıklarını tamamen bırakmak yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmek gerekiyor. Açık havada yürüyüş yapmak, bir parkta oturmak ya da dışarıda yemek yemek, bu alternatifler arasında sayılabiliyor.

Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık - 5

ALKOL VE SİGARA KULLANIMI

Birçok kişi, anksiyete ile baş etmek için alkol veya esrar gibi zararlı maddelere yönelebiliyor. Ancak bu maddeler, geçici rahatlama sağlayarak, uzun vadede anksiyeteyi artırıyor Bu noktada "sober curiosity" adı verilen yeni bir yaklaşım öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, madde kullanımını tamamen bırakmayı değil, kişinin kendi alışkanlıklarını sorgulamasını teşvik ediyor. Özellikle alkol kullanımında sıkça görülen bu davranış, kişinin neden içtiğini anlamaya çalışmasına ve zamanla daha bilinçli tercihler yapmasına yardımcı oluyor.

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