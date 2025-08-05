Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık
Kaygı, genellikle belirsizlik karşısında zihinsel ve fiziksel olarak verilen doğal bir tepkidir. Uzmanlar, farkında olmadan kaygıyı artıran 4 yaygın alışkanlık olduğunu ifade ediyor:
HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
2020 yılında yapılan bir araştırma, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin günlük olarak yeterli fiziksel aktivite yapmadığını ortaya koydu. Yakın zamanda yürütülen başka bir çalışma ise hareketsiz yaşam tarzı ile anksiyete, depresyon ve intihar düşünceleri arasında bir bağlantı olduğunu gözler önüne serdi.