Farkında olmadan kaygıyı artıran 4 hatalı alışkanlık

ALKOL VE SİGARA KULLANIMI

Birçok kişi, anksiyete ile baş etmek için alkol veya esrar gibi zararlı maddelere yönelebiliyor. Ancak bu maddeler, geçici rahatlama sağlayarak, uzun vadede anksiyeteyi artırıyor Bu noktada "sober curiosity" adı verilen yeni bir yaklaşım öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, madde kullanımını tamamen bırakmayı değil, kişinin kendi alışkanlıklarını sorgulamasını teşvik ediyor. Özellikle alkol kullanımında sıkça görülen bu davranış, kişinin neden içtiğini anlamaya çalışmasına ve zamanla daha bilinçli tercihler yapmasına yardımcı oluyor.