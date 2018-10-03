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Fatih Aksoy: Erkek oyuncular onların aldığının yarısını alıyor

Yapımcı Fatih Aksoy, Özge Özpirinçci ve Hazal Kaya’nın erkek oyunculardan iki katı ücret aldığını açıkladı. Bizim Hikaye'nin başrolü Kaya “Kesenize bereket Fatih Bey” dedi.

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    Yapımcı Fatih Aksoy, oyuncular Özge Özpirinçci ve Hazal Kaya 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi konulu panele katıldı.
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    Özpirinçci’nin başrolünde oynadığı Kadın, Hazal Kaya’nın rol aldığı Bizim Hikaye dizilerinin yapımcısı Fatih Aksoy panelde her iki oyuncusunu da işaret ederek, “Arkadaşlara çok ücret ödüyorum, eşit falan değil" dedi.
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    Sözlerine "Dizinin erkek oyuncuları onların aldığının yarısını alıyor” diyerek devam eden Aksoy'un ifadeleri üzerine salonda kahkahalar yükseldi.
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    Özpirinçci, “Hak ediyorsak sorun yok” derken, Kaya da “Kesenize bereket Fatih Bey” diye konuştu.
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