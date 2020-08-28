Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'in belki de Rönesans döneminin ilk defa kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye'mize kazandırılmasına vesile olduğum için, onur ve gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul hem Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.