Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmiş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için, Saraçhane'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Tablo için düzenlenen tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.

DHA 28.08.2020 - 13:01

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'in belki de Rönesans döneminin ilk defa kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye'mize kazandırılmasına vesile olduğum için, onur ve gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul hem Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 2
Saraçhane Binası'nda basına tanıtılan tablo, bir süre burada muhafaza edilecek.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 3
6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbullu ile buluşacak.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 4
İBB Başkanı İmamoğlu, "Buradaki çalışmalar da sonlandığında, İstanbul'un, İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'un tekrar millete ait olmasını sağladığı 6 Ekim'de, burada, kıymetli İstanbullu hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 5
İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: Çok onurluyuz, çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah burada herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi daha iyi anlamamıza, bu toprakların kıymetini hissetmemize vesile olacak güzel etkinlik ve paylaşımlarla, birtakım etkinliklerle sizi ağırlayacağız"
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi - 6

TABLONUN HİKAYESİ

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etti. Portresini yapmasına izin vermeden önce Bellini’nin yeteneğinden emin olmak isteyen Fatih Sultan Mehmet, sanatçıya, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Böylece İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olan Fatih Sultan Mehmet, sanatçıya kendi portrelerini çizdirmeye başladı. Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet’in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olma özelliği taşıyan tablo, İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedeyede satın alınarak İstanbul'a getirildi. 

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