Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e 3 yıl hapis istemiyle dava

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ"

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi:

"Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizcede mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır."