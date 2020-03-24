Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim'den duygusal mesajlar

Fatih Terim'in corona testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı babaları için mesajlar yayınladı. Buse Terim mesajında, "Korku...En kötüsü bu.. Bir şey olacak korkusu" derken Merve Terim ise "40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok" sözlerini dile getirdi.

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24.03.2020 - 10:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurdu.







Bu gelişmenin ardından 66 yaşındaki Terim'in kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı babaları için Instagram'dan duygusal mesajlar paylaştı.







Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Buse Terim, "Korku...En kötüsü bu.. Bir şey olacak korkusu. Umuyorum ve dua ediyorum bu süreçten sağ salim ve hasarsız çıkacak, ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü..." dedi.







"Yanına gidememek, görememek. Risk gurubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasının verdiği bir nebze rahatlama, ama yetmiyor işte" diyen Buse Terim, "Göz göre göre bu duruma gelmesi içimi en çok acıtan taraf. Şu anda hastanede tedavisine başlandı. Benim hayatımın en kıymetli insanı babam, bu süreç geçecej ve bittiğinde hayatımda hiç olmadığı kadar sarılacağım ona. Yazdığımız tüm mesajlar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.







Merve Terim ise, "Sabah oldu ama hala haber alamadık, gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat rabbime sığındım, belkide 40 senedir durmadın adam senin duracağın yok, bugüne daha iyi uyan babam!" sözlerini dile getirdi.