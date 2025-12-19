Fatih Ürek bitkisel hayatta mı? Menajeri son durumunu açıkladı
19.12.2025 11:46
NTV - Haber Merkezi
15 Ekim'de kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ünlü ismin bitkisel hayata girdiğine dair iddialara menajerinden yanıt geldi.
"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 20 dakika boyunca CPR (kalp masajı) yapılan Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık iki aydır tedavisi yoğun bakımda devam eden Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiğine dair haberler sevenlerini üzdü.
59 yaşındaki Fatih Ürek'in hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği öne sürüldü.
MENAJERİ MERT SİLİV'DEN SON NOKTA
Konuyla ilgili Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
"MUCİZELERE Mİ KALDIK ACABA?"
Öte yandan Fatih Ürek için ünlü dostlarından sık sık paylaşımlar geliyor.
Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Gülay Kamaz, ünlü isimle bir fotoğrafını "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle paylaştı.
"HEP DUAMIZDASIN"
Oyuncu Gonca Vuslateri de birkaç gün önce ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in fotoğrafını "Hep duamızdasın canım" notuyla yayınladı.