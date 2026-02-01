Fatih Ürek'e veda. Sevenleri tabut başında gözyaşlarına boğuldu

Gülben Ergen: Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani! Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun.

Özlem Yıldız: Hala inanamıyorum, çok güzel bir dostumu kaybettim, acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm, iyi ki öpmüşüm.

Kuşum Aydın: Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…