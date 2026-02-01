Fatih Ürek'e veda. Sevenleri tabut başında gözyaşlarına boğuldu
01.02.2026 16:10
Son Güncelleme: 01.02.2026 16:50
NTV - Haber Merkezi
Geçirdiği kalp krizi sonrası 107 günlük yoğun bakım mücadelesi kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlandı.
107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimden gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.
Ürek, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Fatih Ürek'in ailesi ve dostlarının olduğu cenazede Petek Dinçöz, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler erkenden camiye geldi.
DOSTLARINDAN VEDA
Gülben Ergen: Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani! Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun.
Özlem Yıldız: Hala inanamıyorum, çok güzel bir dostumu kaybettim, acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm, iyi ki öpmüşüm.
Kuşum Aydın: Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…
Fatih Ürek, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
VASİYETİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." demişti. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini ifade etmişti.