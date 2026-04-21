Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası bölüşüldü. Bodrum'daki evi satıldı mı?

Öte yandan Fatih Ürek, daha önce katıldığı bir pogramda en büyük arzusunu açıklamıştı. Vasiyetini yazdığını ama her sene bir kısmını değiştirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum” demişti.