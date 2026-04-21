Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası bölüşüldü. Bodrum'daki evi satıldı mı?
21.04.2026 08:57
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in geçtiğimiz haftalarda mal varlığı ortaya çıkmıştı. Ürek'in serveti herkesi şaşırtırken, mirasına dair son gelişmeler ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen ünlü şarkıcı, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Üç ay boyunca yaşam savaşı veren 59 yaşındaki Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.
İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen Fatih Ürek'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
İŞTE FATİH ÜREK'İN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ
"Hadi Hadi" şarkısı dillere pelesenk olan ve vefatıyla sevenlerini yasa boğan Fatih Ürek'in serveti birkaç hafta önce ortaya çıktı. Yatırımları dikkat çeken ünlü şarkıcının mal varlığı herkesi şaşırttı. İşte Fatih Ürek'in serveti:
Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, değeri yaklaşık 170 milyon TL
Ataşehir'de 5 tane daire
Bankada bir miktar nakit para
6 milyon TL değerinde araba
Pırlanta ve mücevherleri
Bir büyük kafe zincirinde hissesi de olduğu bilinen Ürek'in vefatından kısa süre önce bu hisseyi farklı yatırımlar yapmak için elden çıkardığı da söylendi.
ÜREK'İN MİRASINA DAİR DETAYLAR
Tüm bunların ardından Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan Seyhan Erdağ, Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili son gelişmeyi aktardı.
Merhum şarkıcının mirasının kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldüğü ortaya çıktı. Seyhan Erdağ, programda konuyla ilgili “Rahmetli Fatih Ürek'imizin mirası, hukuki yollarla kız kardeşleri arasında bölüşüldü” dedi.
Fatih Ürek'in çok emek verdiğini söylediği ve çok sevse de her yıl en fazla dört ay kalabildiği Bodrum'daki evinin akıbetiyle ilgili detay da dikkat çekti. Seyhan Erdağ, “Ürek'in Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazların ve arabasının henüz satışına dair bir bilgi yok, biliyorsunuz bürokratik işlemler uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.
"KENDİ ADIMA OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Fatih Ürek, daha önce katıldığı bir pogramda en büyük arzusunu açıklamıştı. Vasiyetini yazdığını ama her sene bir kısmını değiştirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum” demişti.
ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.
Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de "Sus" adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.