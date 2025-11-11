Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl?
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi.
15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.
20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu merak edilirken yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.
Fatih Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Erbil, "Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var." ifadelerini kullandı.
Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.
Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmiş bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği öne sürülmüştü.
Öte yandan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edilmişti.
Kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde de Fatih Ürek'in avukatından açıklama gelmişti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine bir açıklama yapan avukatı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır."