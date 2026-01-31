Fatih Ürek'in vefatının ardından geriye bu sözleri kaldı. En büyük hayalini açıklamıştı

Artık İstanbul'da yaşamak istemediğini ve çok yorulduğunu belirten Ürek, "Bir köyde toprakla ilgili bir şey yapayım. Başka ülkede de yaşayamam ben. Ülkem çok güzel. Hiçbir beklentim artık kalmadı ama insanları mutlu görmek istiyorum ve görmediğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. Sinirim bozuluyor oturup ağlıyorum" demişti.

Fatih Ürek, kötü şeylerin tersine dönmesini ve elinde bir güç olsa bunu yapmak istediğini de ifade etmişti.