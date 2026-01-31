Fatih Ürek'in vefatının ardından geriye bu sözleri kaldı. En büyük hayalini açıklamıştı
31.01.2026 11:04
Son Güncelleme: 31.01.2026 11:20
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aylarca kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Ürek'in vefatından önceki son röportajları gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 202 tarihinde evinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen Ürek, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü.
Entübe edilen ve 92 gün boyunca yaşam savaşı veren Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. 30 Ocak akşamı aramızdan ayrılan Fatih Ürek, ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
Fatih Ürek'in vefatından kısa bir süre önce katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar da sosyal medyada gündem oldu.
"SAHNELERE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM"
Gözlerden uzak bir yaşam süren Fatih Ürek, vefatından kısa bir süre önce YouTube'da yapay zeka ile oluşturulan Alara X'in programına konuk olmuştu.
Ünlü şarkıcı "Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana. Dışarıda çok süslü, püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.
"YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEYLER VAR"
Ondan önce de Saba Tümer'in programına konuk olan Fatih Ürek, gerçeleştirmek istediği hayalini şu sözlerle anlatmıştı:
"Hala yapmak istediğim şeyler var. Benim en büyük idealim şu anda alaturka albüm yapmak ve Harbiye'de konser yapmak. Tam bir alaturka yapmak istiyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım."
"İNSANLARI MUTLU GÖRMEK İSTİYORUM"
Artık İstanbul'da yaşamak istemediğini ve çok yorulduğunu belirten Ürek, "Bir köyde toprakla ilgili bir şey yapayım. Başka ülkede de yaşayamam ben. Ülkem çok güzel. Hiçbir beklentim artık kalmadı ama insanları mutlu görmek istiyorum ve görmediğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. Sinirim bozuluyor oturup ağlıyorum" demişti.
Fatih Ürek, kötü şeylerin tersine dönmesini ve elinde bir güç olsa bunu yapmak istediğini de ifade etmişti.
CENAZESİ YARIN
Fatih Ürek, 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.
Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de "Sus" adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.