Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Demet Akalın'dan duygulandıran paylaşım
11.03.2026 15:17
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Demet Akalın da Ürek'in vefatının 40'ıncı gününde arkadaşıyla paylaşım yaparak takipçilerini duygulandırdı.
"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen Ürek, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü.
Üç ay boyunca yaşam savaşı veren 59 yaşındaki Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Vefatının üzerinden 40 gün geçen Fatih Ürek'i meslektaşı ve arkadaşı Demet Akalın unutmadı.
"HEP BÖYLE HATIRLAYACAĞIZ"
Ürek'i yoğun bakım sürecinde de ziyaret eden ve "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" diyen Akalın, ünlü şarkıcıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz yaz Fatih Ürek ile aralarındaki küslüğü sonlandıran Demet Akalın, paylaşımına "Hep böyle hatırlayacağız" notunu düştü.
EN BÜYÜK İDEALİNİ AÇIKLAMIŞTI
Cenaze töreninde gözyaşları sel olan ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen Fatih Ürek'in son röportajlarındaki sözleri vefatının ardından gündem olmuştu.
Yalnız bir adam olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, en büyük idealinin alaturka bir albüm yapmak ve Harbiye'de konser vermek olduğunu dile getirmişti.
ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.
Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de "Sus" adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.