Fatih Ürek'in vefatının üzerinden 40 gün geçti. Demet Akalın'dan duygulandıran paylaşım

Ürek'i yoğun bakım sürecinde de ziyaret eden ve "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" diyen Akalın, ünlü şarkıcıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz yaz Fatih Ürek ile aralarındaki küslüğü sonlandıran Demet Akalın, paylaşımına "Hep böyle hatırlayacağız" notunu düştü.