Menajerimi Ara’nın yıldızı Fatih Artman: Oyuncular ve menajerlerin kendilerini tiye aldıkları bir proje

Yıllardır bu sektörün içinde yer alan yetenekli, genç bir oyuncu olarak bu kez sektörün diğer tarafında yer alan bir menajeri canlandırmak size neler hissettiriyor? Herhangi bir karakteri oynamaktan size kattığı farklı bir tarafı var mı?

- Sektörün diğer tarafıyla iç içe olduğumdan dolayı büyük bir heyecanla başladım projeye. Menajerler oyunculuk hayatımın ayrılmaz bir parçası. O sebeple empati yapması daha kolay oldu açıkçası. Çok eğleniyorum ve daha çok eğleneceğimi hissediyorum. Bu karakteri de keşfetmeye devam ediyorum.