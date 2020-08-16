Menajerimi Ara’nın yıldızı Fatih Artman: Oyuncular ve menajerlerin kendilerini tiye aldıkları bir proje

16.08.2020 - 09:39
Yıllardır bu sektörün içinde yer alan yetenekli, genç bir oyuncu olarak bu kez sektörün diğer tarafında yer alan bir menajeri canlandırmak size neler hissettiriyor? Herhangi bir karakteri oynamaktan size kattığı farklı bir tarafı var mı?
- Sektörün diğer tarafıyla iç içe olduğumdan dolayı büyük bir heyecanla başladım projeye. Menajerler oyunculuk hayatımın ayrılmaz bir parçası. O sebeple empati yapması daha kolay oldu açıkçası. Çok eğleniyorum ve daha çok eğleneceğimi hissediyorum. Bu karakteri de keşfetmeye devam ediyorum.
Ünlüler dünyasını ve bu dünyanın içindeki düzeni, menajer&oyuncu ilişkilerini tüm açıklığıyla anlatan bir proje ‘Menajerimi Ara’. Bu sektöre girmek isteyen kişiler doğru adımları bu diziden sonra atabilir diyebilir miyiz?
- Sektör hakkında genel bir fikir oluşturacağından ve merak edilenleri göstereceğinden şüphem yok ama yine de bunun bir drama olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Nasıl menajer ya da oyuncu olunur sorusuna cevap vermekten çok sektördeki kişilerin yaşadığı durumları ve iç dünyalarını anlatıyoruz. Aynı zamanda oyuncuların ve menajerlerin kendilerini tiye aldıkları tatlı bir proje bu.
Menajer Çınar oyuncu Fatih Artman’ı yönetse ne gibi tavsiyeleri/yönlendirmeleri olurdu?
- Sosyal medyayı daha çok kullanması gerektiğini söyleyebilirdi.
Peki bu projeye dahil olduktan ve bir menajere hayat vermeye başladıktan sonra kendi tarafınızla ilgili farkındalığınız da değişiklikler oldu mu?
- Her ne kadar renkli görünse de menajerliğin çok stresli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yapılan işin odak noktası insan olduğu için işler hem kolay hem de daha zor bir hale gelebiliyor. Sorumlu oldukları birçok farklı kişi ve iş alanları var. Tüm bunların üstüne oyuncuların duygusal ve çocuk ruhlu insanlar olduğunu da ekleyince ortak paydada buluşabilmenin maharet gerektirdiğini bir kez daha anladım.
Orijinali dünyada rekorlar kıran bir dizi ilk kez Ay Yapım tarafından bizim ülkemizde uyarlanıyor. Konusu evrensel. Tüm dünyada var olan ünlü oyuncular ve menajerlerin dünyasının içyüzünü anlatıyor. Ünlülerin dünyası dışardan bakanlar için hep çok büyülüdür. Siz hem gerçekte bir oyuncu olarak hem de canlandırdığınız taraftan menajer olarak nasıl yorumlarsınız bu dünyayı?
- Tabi ki o kadar renkli bir dünya değil. Sanatın kendi içindeki çekiciliği ve sosyalliğinden dolayı daha eğlenceli görünebilir belki ama bir çok işte olduğu gibi zorlukların, hayal kırıklıklarının ve stresin olduğu bir sektör aynı zamanda. Tüm bunlara rağmen içinde olmaktan dolayı çok keyif aldığımı söylemeden geçemeyeceğim.
Çınar nasıl bir menajer? Fatih Artman kendini Çınar’a teslim eder miydi?
- Kesinlikle ederdi. Oyuncularıyla arkadaş gibi olan, onları anlayan ama aynı zamanda kendi tarafındaki sorumluluklarının da farkında olan bir menajer. Nitelikli ve iyinin peşinde olan idealist bir menajer Çınar.