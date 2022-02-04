Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı

Haberler 04.02.2022 - 14:51
Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva, usta sanatçının ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.
Magazinburada'ya konuşan Yazyyeva, "Ahu Hanım’a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik 'Test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu hanım parayı çok buldu 'Sen üşütmüşsün' dedi, yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim. Beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı, çalışmaya devam ettim" dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Yazyyeva, "Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi. Doktoru bana 'Sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım’ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu hanımı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'Sen gripsin' dedi" sözlerini aktardı.
"Cuma günü Fatma Abla'nın ateşi çıktı fenalaşmaya başladı" diyen Yazyyeva, "Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim" açıklamasını yaptı.
Yazyyeva sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke test yaptırsaydılar bana belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu."
"Çok üzüldüm Fatma Abla'nın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma Abla koronavirüse yakalanmış, 'Corona virüsten öldü' dediler"
"Fatma Girik'in yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu odaya başka kimse girmiyordu. Ahu, beni ‘test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme’ diye uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi"