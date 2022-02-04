Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden usta sanatçı Fatma Girik'in ölümünün ardından tarışmalar devam ediyor. Kardeşi Günay Girik'in, usta sanatçının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunmasınına ardından bu kez Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva konuştu. Corona testi pozitif çıkan Yazyyeva, "Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke test yaptırsaydılar bana belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu" dedi.

Haberler 04.02.2022 - 14:51

Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 1

Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva, usta sanatçının ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 2

Magazinburada'ya konuşan Yazyyeva, "Ahu Hanım’a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik 'Test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu hanım parayı çok buldu 'Sen üşütmüşsün' dedi, yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim. Beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı, çalışmaya devam ettim" dedi.


Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 3

Gözyaşlarını tutamayan Yazyyeva, "Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi. Doktoru bana 'Sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım’ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu hanımı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'Sen gripsin' dedi" sözlerini aktardı.


Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 4

"Cuma günü Fatma Abla'nın ateşi çıktı fenalaşmaya başladı" diyen Yazyyeva, "Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim" açıklamasını yaptı.


Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 5

Yazyyeva sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke test yaptırsaydılar bana belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu."

Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 6

"Çok üzüldüm Fatma Abla'nın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma Abla koronavirüse yakalanmış, 'Corona virüsten öldü' dediler" 


Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşlarıyla anlattı: Test yaptırsaydım Fatma ablam yaşardı - 7

"Fatma Girik'in yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu odaya başka kimse girmiyordu. Ahu, beni ‘test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme’ diye uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi"

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