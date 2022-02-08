Fatma Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusu

Avukat Kurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel yükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini yaptırmak, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır. Maalesef bu hanımefendi bu özeni göstermedi. Bununla yetinmeyip Fatma hanımın yoğun bakıma alınmasının ardından 21 Ocak'ta yaptırdığı testin pozitif çıkmasına rağmen bunu sadece o biliyormuş. Bizler çok yeni öğrendik. Testin pozitif çıkmasına rağmen 27 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde ve yanlış hatırlamıyorsam 28 Ocak'ta da Bodrum'da yapılan cenaze törenlerine katıldı. Taziye evinde bulundu"