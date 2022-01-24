Fatma Girik'in Memduh Ün'ün yanına defnedileceği Bodrum'da hazırlık başladı

"FATMA ABLAMIZI KAYBETTİK"

Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, mahalleli olarak çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin çok sevilen sanatçılarından bir tanesini, Fatma ablamızı kaybettik" dedi.

Kaya, "Mahalle olarak çok üzgünüz. 30 yıldan fazla süredir mahallemizde oturuyordu. Ben iki dönemdir muhtarım. Vatandaşlarla arası çok iyiydi. Herkesle görüşürdü. Çok üzgünüz. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu.



Torba'da tekne sahibi ve kaptanı Adnan Mermer, Fatma Girik'in çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Her sabah kendisini sahilde yürürken görürdük. Torba Mahallesi'nin ablasıydı. Türkiye için bir kayıp. Kendisini 10 yıldan fazla süredir tanıyordum. Hiç beklemediğimiz çok kötü bir durum" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Şükrü Uysal da Girik'i Memduh Ün ile birlikteyken tanıdığını ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Ama Memduh Bey'in ölümünden sonra rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Başımız sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.