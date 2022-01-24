Fatma Girik'in son sözleri: Arkamdan kötü konuşmasınlar

"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"

Usta sanatçı, "Herhangi bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum."