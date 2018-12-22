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Faturaya yansıtan da var, almayan da... Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

DHA

Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı. Türkiye'de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i, otellerde ise 2 ila 5 lira arasında bahşiş bırakılması doğru olarak kabul ediliyor. Taksilerde de ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.

  • 1

    GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor. Komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.
  • 2

    JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR

    Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.
  • 3

    Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor. İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:
  • 4

    ABD

    Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir

    Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında

    Otel: 2 ila 5 dolar arasında
  • 5

    ALMANYA

    Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir

    Taksi: Yüzde 5 ile 10

    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 6

    AVUSTURYA

    Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir

    Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar

    Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar

  • 7

    BELÇİKA

    Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz

    Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli

    Otel: Faturaya yansıtılıyor
  • 8

    BULGARİSTAN

    Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

    Taksi: Tutarı yuvarlama

    Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar
  • 9

    ÇEKYA

    Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

    Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur

    Otel: Yaklaşık 2 dolar

  • 10

    ÇİN

    Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir

    Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez

    Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel
  • 11

    DANİMARKA

    Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar

    Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz

    Otel: 0.16 dolar
  • 12

    GÜNEY KORE

    Restoran: İsteğe bağlı

    Taksi: İsteğinize göre

    Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır

  • 13


    HIRVATİSTAN

    Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir

    Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir

    Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında
  • 14

    HONG KONG

    Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır

    Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz

    Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında


  • 15

    HOLLANDA

    Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

    Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir

    Otel: Birkaç euro verilebilir
  • 16

    YUNANİSTAN

    Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir

    Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler

    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 17

    MISIR

    Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

    Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir

    Otel: 1 dolara kadar
  • 18

    TÜRKİYE

    Restoran: Yüzde 10 ila 15

    Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir

    Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir

  • 19

    RUSYA

    Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

    Taksi: Gerekli değildir

    Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir
  • 20

    PORTEKİZ

    Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

    Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir

    Otel: 1 ila 2 euro arası
  • 21

    POLONYA


    Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında

    Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir

    Otel: Gerekli değil

  • 22

    MACARİSTAN


    Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır

    Taksi: Yüzde 10

    Otel: 500 Macar forinti

  • 23

    İSVİÇRE

    Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz

    Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5

    Otel: 1 ila 2 dolar arası

  • 24

    İNGİLTERE

    Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir

    Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir

    Otel: 2.65 dolar


  • 25

    İSPANYA


    Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

    Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u

    Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

  • 26

    İTALYA

    Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz

    Taksi: En yakın rakama yuvarlama

    Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir

  • 27

    FRANSA

    Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında

    Taksi: Tutarın yüzde 10'u

    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 28

    JAPONYA

    Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir

    Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur

    Otel: Bahşiş gerekmez
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